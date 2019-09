Non sono quindi bastate le polemiche della figlia di Bruce Lee a fermare il successo del nono film di Quentin Tarantino , considerando che, anche le polemiche che alzano polveroni, aiutano un film ad arrivare in vetta.

In occasione della premiere del film “The Fanatic”, che lo vede come protagonista, John Travolta ha speso delle parole per “C’era una volta… a Hollywood” :

L’apprezzamento dell’attore sta tutto nel modo di raccontare e re-interpretare la storia da parte di Quentin Tarantino . Il regista infatti si diverte molto a girare gli eventi storici in modo tutto suo, un modo che, a detta di Travolta, racconta il modo in cui le cose sarebbero dovute andare veramente .

