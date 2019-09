Dal set del live action Disney prequel de La Carica dei 101, arrivano foto molto particolari della protagonista Crudelia De Mon, interpretata da Emma Stone.

L’attrice è catturata in alcuni scatti con una capigliatura rosso fuoco, colore molto diverso da quello che siamo abituati a vedere per Crudelia. Come mai?

Le foto di Crudelia De Mon dal set

Dopo un primo assaggio del personaggio di Crudelia De Mon, avuto al D23 Expo in California, ecco le foto che ci giungono nelle ultime ore dal set del film.

La famosa villain non ci viene mostrata con il classico colore di capelli bianco e nero, ma con una folta chioma rossa. Come mai? Le foto ci suggeriscono che Crudelia non è stata sempre come la conosciamo, e sarà proprio il film a lei dedicato a raccontarci la sua storia.

Ecco le foto di Emma Stone nei panni di questa inedita Crudeli De Mon.

In alcune foto Emma Stone viene ripresa mentre corre via in un modo quasi animalesco, con qualcosa in bocca, come una preda. Molto interessante e anche inquietante, pensando a quella che poi sarà la svolta verso il male di Crudelia…

Nel primo scatto pare che l’attrice Premio Oscar si sia appena presa una pausa dalle riprese e si gode una mela. Ma sono i suoi capelli rosso brillante che colpiscono di più!

La foto successiva mostra Emma-Crudelia in fuga, ma da cosa esattamente? Vestita con grandi stivali neri con plateau, il suo costume mette in mostra in modo appropriato l’atmosfera punk del film anni ’80.

Infine, ecco uno sguardo più da vicino alla disperata scena di fuga di Crudelia: i suoi vestiti danno qualche indizio sulla sua situazione? Probabilmente è dovuto al movimento rapido della corsa, ma l’attrice sembra piuttosto “animalesca”.



Una cosa è certa, queste foto non fanno altro che far crescere la nostra curiosità riguardo al film. Ci sono grandi aspettative… E voi cosa ne pensate?