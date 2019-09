È stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni per Mahmood: prima la vittoria al Festival di Sanremo lo scorso Febbraio, poi il secondo posto ottenuto all’Eurovision, per continuare con lo straordinario successo ottenuto con il singolo “Soldi” che è stata decretata la canzone italiana più ascoltata di sempre nell’era dello streaming.

Ma non solo, la sua partecipazione al brano “Calipso” di Charlie Charles -con il quale il cantante ha collaborato più volte- insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra lo ha decretato protagonista indiscusso delle radio.

Ora è tornato con un nuovo brano, scritto e prodotto proprio insieme a Charles e Dardust.

Lo stesso team che ha sfornato “Soldi” ha dato vita a “Borrio”, il nuovo singolo di Mahmood ora disponibile su tutte le piattaforme.

“Torno con una nuova canzone, un nuovo capitolo del mio marocco-pop, che nasce dal mio amore per la sperimentazione e la contaminazione dei miei ascolti”

“Borrio” è il termine spagnolo per definire “quartiere” ed è proprio lì che si sviluppa la storia che ancora una volta il cantante ha le capacità di raccontare. Ci porta per le strade dove i due “amanti” si rincorrono, tra momenti di distacco e quelli di riavvicinamento.

“Dicevi sempre ‘Vattene via che non mi importa più di te’ Che te la scrivo a fare una poesia Se brucerai le pagine”

Prima racconta la fase in cui viene respinto dall’interesse amoroso e poi continua con la fase del “mi rifiuti ma poi mi cerchi”.

“Ti chiamavo, mi dicevi Cercami nel barrio Come se, come se fossimo al buio Nella notte vedo te Casa mia mi sembra bella Dici: “Non fa per te” Però vieni nel quartiere Per ballare con me”

Nel video ufficiale -rilasciato oggi- un gruppo di amici si ritrova in più occasioni tra balli e chiacchiere, mentre due dei protagonisti si cercano spesso con gli sguardi. Nella notte si incontreranno nel buio del deserto.

Per annunciare l’uscita del singolo Mahmood ha voluto pubblicare una breve clip in cui a cappella canta un verso del brano, mostrando tutte le sue straordinarie doti vocali.

Testo di Borrio

[Verso 1]

Dicevi sempre: “Vattene via

Che non mi importa più di te”

Che te la scrivo a fare una poesia

Se brucerai le pagine

Leggeri come elefanti

In mezzo a dei cristalli

Zingari come diamanti

Tra gang latine

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi



[Pre-ritornello]

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere

Per ballare con me

[Ritornello]

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

[Verso 2]

Guido veloce, cambio corsia

Ma non per arrivare a te

Se devo scalare la tua gelosia

Preferirei una piramide

Bevevo acqua con Oki

Soltanto per calmarmi

Giocavo coi videogiochi

Per non uscire

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi



[Pre-ritornello]

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere

Per ballare con me

[Ritornello]

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

[Bridge]

Sai che l’ultimo bacio è più facile

Poi cadiamo giù come Cartagine

Mai, non sparire mai come Iside

Mai, mai



[Pre-ritornello]

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere

Per ballare con me



[Ritornello]

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

(Barrio)

Tanto suona sempre il barrio