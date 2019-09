Un recente rumor sembrerebbe rivelare la data di uscita per la serie TV Netflix “The Witcher” (2019), con Henry Cavill: è prevista per Novembre 2019.

Il rumor sembra provenire da un produttore Netflix di nome Giovanni Eugene Altamarquez, che si descrive come impiegato per la grande azienda di streaming. Il produttore si è inoltre dedicato alla quarta stagione di “Queer Eye“, la seconda stagione di “Mindhunter” e la terza stagione di “Tredici“.

Nel suo profilo mediatico, come data di uscita per “The Witcher” si legge “Ottobre 2019“, profilo che aveva già annunciato la data di uscita della terza stagione di “Tredici” come agosto 2019, cosa che si è rivelata poi corretta.

Mentre nel suo profilo mediatico è confermato che The Witcher debutterà ad Ottobre, un tweet di Altamarquez – catturato da Escapist Magazine – pubblicato lo scorso 29 Agosto sembra però spostare la data di uscita il 1 Novembre di quest’anno.

“From here, the show enters post-production where it will hopefully be finished in time for its late 2019 release at the end of Oct 2019. One likely release date for the episodes of #TheWitcher is Friday, November 1.”

“Da questo momento, lo show entra in post-produzione e speriamo che finirà in tempo per la fine del 2019, verso fine Ottobre. Una data papabile per il rilascio degli episodi di #TheWitcher potrebbe essere venerdì 1° Novembre.