Los Angeles – l’attrice Viola Davis interpreterà in una serie TV di Showtime l’ex first lady Michelle Obama. Lo show, attualmente in sviluppo, parlerà della storia delle first ladies americane.

Viola Davis è inoltre una tra i produttori esecutivi del progetto, che Showtime ha dichiarato la scorsa settimana “calerà il sipario” sulle vite delle mogli dei presidenti Americani.

La prima stagione si concentrerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Obama.

Nel frattempo, l’ormai ex presidente Barack Obama e la moglie hanno annunciato una loro personale compagnia di produzione, nel 2018, che comprende un accordo con Netflix e Spotify.

Gli Obama hanno recentemente debuttato a Hollywood con un documentario, “American Factory“, ambientato nell’Ohio industrializzato, che le recensioni stanno descrivendo come intrigante e giusto per questi tempi.

Del documentario, Michelle Obama ha dichiarato:

“E’ il mio passato, quello che faceva mio padre”, ha detto. “Una della tante cose che amo di questo film documentario…è che abbiamo lasciato che le persone raccontassero la loro verità. American Factory non ha prospettiva, non è un editoriale”.

Il Los Angeles Times ha definito il documentario “affascinante”, mentre Vox.com ha detto che “permette di sbirciare in quelle che sono le sfide della globalizzazione”. Su Rotten Tomatoes ha ricevuto il 97 per cento delle recensioni positive.

Viola Davis è famosa principalmente per aver interpretato Annalise Keating nella serie TV “How to get away with Murder” negli ultimi anni. Ha ricevuto un Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2017 inoltre per il film “Barriere”, diretto da Denzel Washington.

I requisiti perché faccia un buonissimo lavoro nell’interpretare Michelle Obama ci sono tutti!

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatemi sapere nei commenti!