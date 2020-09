Tiziano Ferro annuncia un capitolo speciale di “Accetto Miracoli”: in arrivo a Novembre un album di cover

“Qualunque artista, qualunque autore, qualunque ragazzo che sogna di diventare cantante ama le canzoni degli autori che lo hanno ispirato. E così ho pensato che questa fosse la mia occasione per togliermi uno sfizio” è quanto dichiarato da Tiziano Ferro in relazione al suo annuncio. Un album interamente costituito da cover, un progetto eseguito da molti suoi colleghi ma che il cantante realizzerà per la prima volta nella sua carriera. Si tratta di un secondo capitolo -così lo ha definito- del suo ultimo album uscito lo scorso anno, proprio per questo prende il nome di “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri“.

Tutto nasce durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo durante il quale Tiziano, ospite fisso, ha voluto omaggiare alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Proprio in quell’occasione aveva affiancato sul palco Massimo Ranieri con il quale ha duettato sulla celebre “Perdere l’amore”. Collaborazione pubblicata anche nel corso del progetto “I Love My Radio“. Il duetto sarà presente anche nell’album.

Il disco uscirà il prossimo 6 Novembre, giorno in cui debutterà sulla piattaforma di Amazon Prime Video anche il suo atteso documentario “Ferro“. Sarà un giorno davvero speciale per i fan dell’artista, che oltre ad annunciare l’uscita dell’album ha rivelato anche la tracklist e tutte le cover presenti.

Tracklist di Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri

1 – RIMMEL (Francesco De Gregori)

2 – MORIRÓ D’AMORE (Giuni Russo)

3 – BELLA D’ESTATE (Mango)

4 – MARGHERITA (Riccardo Cocciante)

5 – E TI VENGO A CERCARE (Battiato)

6 – ALMENO TU NELL’UNIVERSO (Mia Martini)

7 – CIGARETTES & COFFEE (Scialpi)

8 – PERDERE L’AMORE con Massimo Ranieri

9 – PIOVE feat. Box Of Beats (Jovanotti)

10 – PORTAMI A BALLARE (Luca Barbarossa)

11 – NEL BLU DIPINTO DI BLU (Domenico Modugno)

12 – ANCORA, ANCORA, ANCORA (Mina)

13 – NON ESCLUDO IL RITORNO (Franco Califano)

Saranno quindi tredici le tracce e la prima a essere rilasciata sarà proprio “Rimmer” di Francesco De Gregori. Tiziano interpreterà il brano in occasione della puntata di stasera, 2 settembre, dei Seat Music Awards in diretta da Los Angeles. A partire da domani, 3 settembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il cantante non esclude che ci saranno altri capitoli, non essendo riuscito a inserire la lunga lista di brani che “hanno dato vita a piccoli miracoli della mia vita“, ha fatto sapere. Per ora il primo appuntamento con l’album di cover interpretate da Tiziano Ferro è per il 6 Novembre.