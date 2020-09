Tommaso Paradiso pubblica il nuovo singolo “Ricordami”, che farà parte del suo album di debutto da solista

Si intitola “Ricordami” il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Si tratta del quarto brano pubblicato dal cantante dopo il suo allontanamento dal gruppo dei TheGiornalisti, con il quale ha lanciato la propria carriera artistica. Dopo “Non avere paura“, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?” arriva quasi a conclusione dell’estate un singolo inaspettato.

Copertina singolo Ricordami

“Abbracciami, baciamoci, ricordarmi, tanto comunque andrà, sarà un successo” canta nel ritornello di quello che sembra essere un brano particolarmente ispirato dalle sonorità degli anni ’70-’80, con l’ulteriore aggiunta del sassofono, particolarmente usato in quel periodo Annuncia l’uscita del singolo con un breve video nel quale strimpella alla chitarra un breve estratto della canzone. “Io non sono perfetto, anzi, sono sbagliato sin dalla nascita. Ma mi piace così” aggiunge il cantante.

Il pubblico appare sorpreso dalla scelta di cambiare nettamente strada rispetto a quello che era abituato ad ascoltare. Si divide così tra chi boccia completamente il brano e chi risulta curioso di ascoltare tutto il materiale sul quale il cantante ha lavorare negli ultimi mesi.

“Ricordami“, così come i precedenti brani, farà infatti parte dell’album di debutto da solista di Tommaso, che sarebbe dovuto uscire proprio questo mese. Ma l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha cambiato le carte in tavola e la sua pubblicazione è stata rimandata alla primavera del 2021. Eppure il progetto discografico sembra essere pronto, sebbene il cantante non abbia rivelato alcuna informazione a riguardo, neanche il suo titolo.

Posticipato, ovviamente, anche il tour “Sulle Nuvole” che partirà il 15 Aprile 2021 dal Mediolanum Forum di Assago e porterà Tommaso sul palco di dieci palasport italiani. QUI per tutte le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti.

Nel frattempo date un ascolto a “Ricordami” e fateci sapere la vostra opinione a riguardo. Promossa o bocciata?

Testo di Ricordami di Tommaso Paradiso

Perchè crediamo solo ai sogni e basta

Perchè fumiamo mentre va la pasta

Noi che sbagliamo a mandare i messaggi

Nessuno che capisce i nostri sbagli

A noi che non ci piace fare finta

A noi che a volte non abbiamo grinta

Amore sali toccami la mano

Scopiamo pure su questo divano

E se finisse pure il mondo adesso

La nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami

Baciamoci

Ricordarmi

Tanto comunque andrà, sarà un successo

Abbracciami

Baciamoci

Ricordarmi

Tanto comunque andrà, sarà un successo

Tu che mi dici asciugati i capelli

Tu che ti svegli sempre dopo di me

Io che non so neanche che giorno è

Ma so contento ce ne andremo in vacanza

E se finisse pure il mondo adesso

La nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami

Baciamoci

Ricordarmi

Tanto comunque andrà, sarà un successo

Abbracciami

Baciamoci

Ricordarmi

Tanto comunque andrà, sarà un successo

Abbracciami

Baciamoci

Ricordarmi

Tanto comunque andrà, sarà un successo

Sarà un successo

Sarà un successo