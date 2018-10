Game of Thrones 8 è una delle stagioni più attese degli ultimi anni, quella che chiuderà un ciclo durato diversi anni e lo farà con diverse scene monumentali.

A svelarci la grandiosità della stagione finale de Il Trono di Spade è uno degli attori che fa parte del numeroso cast, ossia Iain Glen, che nella serie interpreta il ruolo di Ser Jorah Mormont. A detta dell’attore il finale sarà pieno di momenti epici e di scene monumentali che vedranno protagonisti tutti gli attori del cast. Tutti insieme? E per quale scena?

Per il momento non riusciamo nemmeno ad immaginarlo, ma sicuramente ci farà sgranare gli occhi.

Parlando della stagione finale, Iain Glen ha dichiarato:

Sono le sei migliori scneggiature; gli script finali sono davvero speciali e saranno molto emotivi per i fan.

L’attore ha anche parlato dell’importanza di aver fatto parte di un cast e di un progetto così grande ed importante.

E ‘stato molto emozionante, Game of Thrones rimarrà con noi tutti per sempre e siamo stati molto fortunati ad aver fatto parte dello show. Mi ha permesso di viaggiare in tutto il mondo.

Sono uno dei fortunati che ce l’ha fatta!