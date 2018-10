Irama torna con un nuovo album di inediti dal titolo Giovani. Da giorni il giovane vincitore di Maria De Filippi aveva annunciato una sorpresa in arrivo per i fan, e finalmente il mistero è stato svelato.

L’album conterrà 10 nuove tracce, e tra queste anche la canzone che da il titolo all’album, ossia Giovani.

Dopo il successo di Nera, che ci ha accompagnati questa estate insieme all’EP Plume, finalmente potremo ascoltare Irama in brani nuovi e dai titoli molto promettenti. Ecco qui in basso la tracklist completa dell’album.

Giovani di Irama: Tracklist

1 Bella e rovinata

2 Rockstar

3 Non Mollo Mai

4 Icaro

5 Stanotte

6 Poi, poi, poi…

7 Escort

8 Vuoi Sposarmi

9 Sceglimi

10 Giovani

Data d’uscita di Giovani e pre-order

L’album Giovani di Irama uscirà tra pochi giorni, e precisamente il 19 ottobre 2018. I fan più affezionati però non potranno lasciarsi sfuggire il pre-order dell’album, disponibile su Amazon a partire dal 5 ottobre, in una versione limitata autografata dallo stesso Irama.

Il 5 ottobre Irama sarà anche il protagonista di un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il primo grande concerto in un palazzetto. Una giovane carriera in ascesa per un artista che ha ancora tanto da dimostrare e da dare alla musica italiana.