L’anniversario dei Take That

Avete presente il momento in cui realizzate che i poster delle boyband sulla parete della vostra stanzetta adolescenziale, un tempo così attuali, ora sarebbero gli elementi perfetti per farvi sentire vecchi? Ecco, è proprio così che mi sono sentita. I Take That hanno raggiunto il loro 30° anniversario, e chiedono la collaborazione dei loro fan per celebrare questi anni di musica con la realizzazione di un documentario firmato BBC.

Il progetto in fase di realizzazione, dal titolo Take That and Us, coinvolge i fan del gruppo che raccontano di come la boyband abbia cambiato le loro vite.

Sarà un salto nel passato, con le storie del pubblico e i ricordi dei membri del gruppo, con i filmati dei primi anni di musica insieme e, inoltre, ci saranno anche i preparativi del prossimo tour ‘Greatest Hits’, disponibile dalla fine di settembre.

Un bell’appello per i fan di tutto il mondo, quello dei Take That, che invitano a condividere le storie con video per raccontarsi.

Il gruppo introduce la realizzazione di questo documentario dicendo:

“Sono passati davvero 30 anni? C’è solo un modo per scoprire ciò che abbiamo detto, dato che abbiamo accettato l’offerta di vedere più da vicino i nostri trent’anni di musica.”

“Abbiamo consegnato le nostre videocamere personali degli anni ’90, abbiamo chiesto ai fan di condividere le loro storie degli anni passati e stiamo aggiornando la storia condividendo il dietro le quinte delle nostre vite nel preparare il lancio del nostro Greatest Hits.”

Continua Gary Barlow:

“Abbiamo reimmaginato alcune delle canzoni, ma non tutte. Devi stare attento a queste cose: se le porti troppo lontano, stai distruggendo i ricordi delle persone.”

“Abbiamo cercato di essere rispettosi verso la musica, ma caricare della musica su un album non era abbastanza per noi, volevamo solo tornare indietro e dare un’occhiata da vicino, e cercare di renderlo migliore.”

Al momento il gruppo è formato da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, e sono impegnati anche nella realizzazione di un album contenente alcuni dei loro brani storici.

Take That ans Us sarà trasmesso dalla BBC One a fine 2018.

Nel frattempo ecco un brano della boy-band britannica che negli anni ’90 raggiunse l’apice del successo nelle classifiche musicali: