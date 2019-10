Il tanto atteso terzo LP di Charlie Puth sta lentamente prendendo forma. Il cantante ventisettenne si è recentemente reinventato con il brano dal sapore R&B “I Warned Myself“, dove era intrappolato in una relazione tossica, e “Mother“, una canzone invece dal ritmo allegro in cui Puth ha scherzato e ha fatto sorridere. Il messaggio è chiaro, Charlie: aspettatevi l’inaspettato da CP3. Un’ulteriore conferma ce l’abbiamo ascoltando la nuova “Cheating on you“, che svolta bruscamente su temi romantici e ha un sapore più dolce-amaro. Ignorate il titolo: questa è definitivamente una canzone romantica, che parla di quanto si possa sentire la mancanza di un ex.

Potete guardare il video qui sopra!

Significato di “Cheating on You”, Charlie Puth

“This song is not about a person, it’s about a feeling that I’ve never had”, spiega l’intro del video, non appena si fa play. “Questa canzone non parla di una persona, ma di un sentimento che non ho mai provato”, spiega Charlie.

Non una canzone autobiografica, dunque, ma un tentativo di raccontare qualcosa che al cantante non è mai successo. Sicuramente molto difficile, ma con Charlie Puth tutto è possibile!

“Cheating on You” si dimostra molto più profonda e intima di quello che ci aspettiamo quando leggiamo il titolo. “It started with a kiss on your mama’s couch, 2012 was nothing serious,” comincia Charlie all’inizio della canzone. “Tutto è cominciato con un bacio sul divano di tua mamma, era il 2012, nulla di serio”. E poi continua: “And then we caught the feels, it got really real. I know I said goodbye and baby you said it too, but when I touch her I feel like I’m cheating on you.”

“E poi sono arrivati i sentimenti, ed è diventato reale. So di averti detto addio e tu hai fatto la stessa cosa, ma ho sensazione che quando la tocco, in realtà ti sto tradendo”.

Sentire la mancanza del proprio ex, questo dunque il tema principale di questa canzone dal sapore dolce-amaro.

Vi piace la nuova canzone di Charlie Puth? Avete mai provato quello che prova a descrivere lui? Fatemi sapere nei commenti! Qui sotto, trovate testo e traduzione del brano.

Testo di “Cheating on You”, Charlie Puth

It started with a kiss

On your momma’s couch

2012 was nothing serious

And then we caught the feels

It got really real

Too good to be true

I guess I thought you was, yeah

[Pre-Chorus] Why did I run away, run away, run away?

Oh, your love was everything, everything, everything

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late

But can I still be on my way, on my way? Yeah

[Chorus] I know I said, “Goodbye,” and, baby, you said it too

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

I thought that I’d be better when I found someone new

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

[Post-Chorus] Baby, now, ooh, cheating on you

Baby, now, ooh

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

[Verso 2] Thought I could get you back any time of day

Shouldn’t have been so cocky

Shouldn’t have did you wrong (Whoa)

And now I miss you bad, really, really bad

Guess you don’t know what you got until it’s gone

[Pre-Chorus] Why did I run away, run away, run away? (Run away)

Oh, your love was everything, everything, everything (Everything)

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late (Gettin’ late)

But can I still be on my way, on my way? Yeah

[Chorus] I know I said, “Goodbye,” and, baby, you said it too

(You said it too, baby)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

(Cheating on you)

I thought that I’d be better when I found someone new (Ooh)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

[Post-Chorus] Baby, now, ooh, cheating on you

Baby, now, ooh

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

Baby, no

There ain’t no lips like your lips

And nobody else feels like this

There’s no moving on I’ll admit

If you go away, yeah[Chorus] I know I said, “Goodbye,” and, baby, you said it too

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

(Cheating on you)

I thought that I’d be better when I found someone new

(Found someone new)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

(Believe it, baby)

[Post-Chorus] Baby, now, ooh, cheating on you (Said, “Goodbye,” said, “Goodbye”)

Baby, now, ooh (Said, “Goodbye,” said, “Goodbye”)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

You said, “Goodbye”

And you said, “Goodbye”

Traduzione di “Cheating on You”, Charlie Puth

È iniziato con un bacio

Sul divano di tua mamma

Il 2012 non è stato nulla di grave

E poi abbiamo colto le sensazioni

È diventato davvero reale

Troppo bello per essere vero

Immagino di aver pensato che lo fossi, sì

[Pre-Chorus] Perché sono scappato, scappato, scappato?

Oh, il tuo amore era tutto, tutto, tutto

So che sta arrivando tardi, sta arrivando tardi, sta arrivando tardi

Ma posso ancora essere sulla mia strada, sulla mia strada? si

[Coro] So di aver detto “Addio” e, piccola, l’hai detto anche tu

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

Ho pensato che sarei stato meglio quando ho trovato qualcuno di nuovo

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

[Post-Chorus] Piccola, ora, ooh, ti tradisco

Baby, ora, ooh

Ma quando la tocco, mi sento come se ti stessi tradendo

[Verso 2] Pensavo di poterti recuperare in qualsiasi momento della giornata

Non avrei dovuto essere così arrogante

Non avrei dovuto sbagliarti (Whoa)

E ora mi manchi tanto, davvero, davvero male

Immagino di non sapere cosa hai fino a quando non è sparito

[Pre-Chorus] Perché sono scappato, scappato, scappato? (Scappa)

Oh, il tuo amore era tutto, tutto, tutto (tutto)

So che sta arrivando tardi, sta arrivando tardi, sta arrivando tardi (Arrivare tardi)

Ma posso ancora essere sulla mia strada, sulla mia strada? si

[Coro] So di aver detto “Addio” e, piccola, l’hai detto anche tu

(L’hai detto anche tu, piccola)

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

(Ti tradisce)

Ho pensato che sarei stato meglio quando ho trovato qualcuno di nuovo (Ooh)

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

[Post-Chorus] Piccola, ora, ooh, ti tradisce

Baby, ora, ooh

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo[Ponte] Baby, no

Non ci sono labbra come le tue labbra

E nessun altro si sente così

Non posso andare avanti, lo ammetto

Se vai via, si[Coro] So di aver detto “Arrivederci” e, piccola, l’hai detto anche tu

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

(Ti tradisco)

Ho pensato che sarei stato meglio quando ho trovato qualcuno di nuovo

(Trovato qualcuno di nuovo)

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

(Credici, piccola)

[Post-Chorus] Baby, ora, ooh, ti tradisco (Ha detto, “Addio”, ha detto, “Addio”)

Baby, ora, ooh (Ha detto, “Addio”, ha detto, “Addio”)

Ma quando la tocco, mi sento come se stessi tradendo

[Outro] Hai detto “Addio”

E hai detto “Addio”