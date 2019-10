Il mese di ottobre è un mese molto ricco per quanto riguarda i film in uscita al cinema, quindi andiamo a vedere quali sono le uscite più importanti e imperdibili di questo ottobre 2019.

Uscite al cinema il 2 ottobre 2019

IO, LEONARDO

Il primo film interessante che apre le porte al mese cinematografico è sicuramente Io, Leonardo, il film biografico sul grande artista Leonardo Da Vinci, interpretato da Luca Argentero.

Possiamo dire che mettere sullo schermo un film sul grande artista e penatore del Rinascimento sia davvero una bella sfida, e il film si prefigge proprio l’obiettivo di raccontare, a 500 anni dalla scomparsa l’immenso genio di Leonadro, le sue ossessioni e il suo modo di vivere e pensare. Difficile immaginare il risultato di questo film diretto da Jesus Garces Lambert, non resta altro da fare, quindi, che andare a vederlo al cinema.

Film in uscita il 3 ottobre

JOKER

Il film più atteso del mese è di sicuro Joker di Todd Philips, il film che ha primeggiato all’ultima edizione del Festival di Venezia e che dappertutto sta raccogliendo caldi consensi.

Joker racconta la storia di Arthur Fleck, personaggio poliedrico che per la prima volta viene raccontato agli inizi della sua vita come il più conosciuto Joker, villain e storico nemico di Batman. Il risultato è un film drammatico pieno di sfaccettature; uno sguardo particolare e ricco sulla storia di un uomo che ben presto diventerà simbolo. Meravigliosa l’interpretazione del protagonista da parte dell’attore Joaquin Phoenix. Da vedere assolutamente.

IL PICCOLO YETI

Un film dedicato ai più piccoli, che parla di un cucciolo di Yeti che per poter tornare a casa viene aiutato da un gruppo di amici umani. Una storia semplice e una struttura classica per un film d’animazione molto bello. Un buon momento per decidere di portare al cinema anche i nostri bambini.

Film al cinema dal 10 ottobre 2019

GEMINI MAN

Audace sperimentazione visiva di Ang Lee, che racconta una storia con protagonista Will Smith. La trama ha come protagonista Henry Brogan, esperto sicario che lavora segretamente per il governo americano; la storia ha inizio quando l’uomo decide di smettere i panni da sicario governativo, ma non tutti sono d’accordo.

Con questo film Ang Lee si spinge molto in avanti con la sperimentazione sul grande schermo, a discapito però della narrazione.

NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE

Una commedia tanto attesa, che richiama molto gli stilemi classici di Frank Capra, è Non Succede Ma Se Succede, con protagonisti Charlize Theron e Seth Rogen e con la regia di Jonathan Levine.

La storia ruota intorno ad un giornalista di New York, Fred Flarsky, che incontra per caso una sua vecchia conoscenza, Charlotte Field, donna in carriera che aspira alla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Tra i due inaspettatamente fiorisce ben presto l’amore ma la situazione metterà a dura prova la relazione.

HOLE – L’ABISSO

Per gli amanti del genere horror, il consiglio del mese cade sul film Hole – L’Abisso, dove i protagonisti sono una donna e il suo bambino. I due si sono trasferiti in una zona rurale di una piccola cittadina, ma l’incontro con un inquietante vicino di casa, e la presenza di una misteriosa buca nella foresta, dà inizio ad una spirale di stranezze ed episodi terribili.

Riuscirà quest’horror ad emergere nel panorama del genere di oggi? Le premesse sembrano originali…

Film al cinema dal 17 ottobre

GRAZIE A DIO

In arrivo al cinema anche il nuovo film di François Ozon dal titolo Grazie a Dio. La trama racconta la storia drammatica di un uomo, Alexandre che scopre che da piccolo il prete del suo paese ha abusato di lui e che, nel presente lavora ancora a contatto con i ragazzini. Il protagonista decide così di intervenire. Una storia importante e molto forte, che Ozon sicuramente saprà raccontarci a modo suo.

MALEFICENT – SINGNORA DEL MALE

Angelia Jolie torna a vestire i panni di Malefica, dopo il grande successo avuto con il primo film sulla strega cattiva della Bella Addormentata.

La storia si svolge diversi anni dopo i fatti accaduti nel primo film, e continua ad indagare il complesso rapporto tra Malefica e la futura regina. Un sequel molto atteso, che però speriamo non deluda le aspettative di quanti hanno apprezzato il primo film.

JESUS ROLLS – QUINTANA E’ TORNATO

Uno dei personaggi più cult della storia del cinema torna in uno spin-off divertente ed entusiasmante. Jesus Quintana è tornato! Direttamente dal film cult Il grande Lebowski (1997), il personaggio interpretato da John Turturro torna sul grande schermo.

A dirigere la pellicola, nonché a vestire i panni del protagonista, è lo stesso Turturro, che si trova a vivere un’avventura molto divertente con un gruppo di piccoli ladruncoli. Assolutamente da non perdere!

Film al cinema il 24 ottobre

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Un altro horror è pronto ad approdare nelle sale cinematografiche italiane ad ottobre, e si tratta si Scary Stories to Tell in the Dark. Il film prodotto da Guillermo Del Toro, racconta le vicende di un gruppo di adolescenti che si ritrova a dover affrontare una serie di macabri misteri che invade la loro cittadina. Una storia che, sicuramente, non mancherà di riservare anche momenti più leggeri e divertenti, nonostante il genere.

Al cinema dal 30 ottobre 2019

L’UOMO DEL LABIRINTO

Tratto dal romanzo di Donato Carrisi, che qui veste i panni anche di regista, L’uomo del Labirinto racconta la storia di una ragazza che, lungo il tragitto verso scuola viene misteriosamente rapita.

Quindici anni dopo, la ragazza viene ritrovata, ma non ricorda niente di tutto quello che le è successo. Ad aiutarla a tentare di far luce nel labirinto della memoria, è il dott. Green, che piano piano tenta di farsi strada nei ricordi della fanciulla. Nel cast è da sottolineare la presenza di attori come Toni Servillo e Dustin Hoffman.

Il film al cinema il 31 ottobre

DOCTOR SLEEP

Per chiudere in bellezza il mese, altro film molto atteso è Doctor Sleep, la continuazione di Shining. La storia racconta di Dan Torrance, il bambino del primo film, ormai adulto e che cerca di vivere la sua vita con una combattuta parvenza di pace. La tregua però svanisce quando incontra Abra, un’adolescente che ha il dono della “luccicanza” e che da lui vuole aiuto per combattere una setta che si nutre dei poteri extrasensoriali di persone buone e innocenti.

Nonostante la paura di un sequel per un film memorabile quanto Shining, vale la pena andare a vedere Doctor Sleep anche solo per la presenza, come protagonista, di Ewan McGregor.

IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO

Chiudiamo la carrellata di film del mese di ottobre con una commedia con protagonista Alessandro Siani dal titolo Il giorno più bello del mondo.

Protagonista della storia è Arturo Meraviglia, un uomo che, legato alla sua passione per il teatro, tenta di tenere in piedi nonostante le numerose difficoltà un teatro di avanspettacolo che è prossimo al fallimento. La vita di Arturo però cambia radicalmente quando scopre di doversi prendere cura di due bambini… Una storia semplice ma che si spinge al limite tra realtà e fantasia.

E tu quali film andrai a vedere questo mese? Facci sapere nei commenti quali titoli ti incuriosiscono di più!