Il prossimo 3 Novembre la città di Siviglia ospiterà gli MTV EMA 2019. Rivelata la lista delle nomination.

È ancora una volta Ariana Grande l’artista che si aggiudica il maggior numero di nomination, ben sette per lei. La cantante è presente nella maggior parte delle categorie principali come “Best Video” e “Best Song” con le sue “Thank U, Next” e “7 Rings” e “Best Artist” che la vede gareggiare insieme a J Balvin, Miley Cyrus, Taylor Swift e Shawn Mendes.

Proprio quest’ultimo segue la Grande al secondo posto tra i più nominati –sei candidature per lui– e a fargli compagnia troviamo anche i due giovani artisti emergenti che stanno conquistando l’industria musicale: parliamo di Billie Eilish e Lil Nas X.

Quattro nomination per Taylor Swift i cui fan si contendono il titolo di “Biggest fan” sfidandosi con quelli di Billie Eilish, Ariana Grande, Shawn Mendes e l’esercito del gruppo coreano BTS che ha pochi rivali quando si tratta di votazioni online.

Ogni anno gli European Awards lasciano spazio alle categorie di nazionalità che possono decretare ad esempio il miglior artista americano o il miglior artista inglese/irlandese.

La categoria dedicata all’Italia vede in gara i seguenti artisti: Coez, Elodie, Salmo, Mahmood ed Elettra Lamborghini, scelta dal pubblico attraverso una votazione sul profilo Instagram di MTV.

Le votazioni sono ufficialmente aperte e sarà possibile votare fino al 2 Novembre QUI.

Gli EMA 2019 andranno in onda su tutti i canali MTV in diretta il prossimo 3 Novembre.

Qui di seguito la lista completa delle nomination.

BEST VIDEO

Ariana Grande “thank u, next”

Billie Eilish “bad guy”

Lil Nas X “Old Town Road (Remix)” ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin “Con Altura” ft. El Guincho

Taylor Swift “ME!” ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

BEST ARTIST

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST SONG

Ariana Grande “7 rings”

Billie Eilish “bad guy”

Lil Nas X “Old Town Road (Remix)” ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee “Sunflower”

Shawn Mendes, Camila Cabello “Señorita”

BEST COLLABORATION

BTS, Halsey “Boy With Luv”

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus “Old Town Road (Remix)”

Mark Ronson, Miley Cyrus “Nothing Breaks Like a Heart”

ROSALÍA, J Balvin “Con Altura” ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello “Señorita”

The Chainsmokers, Bebe Rexha “Call You Mine”

BEST NEW

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

BEST POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

BEST LIVE

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott



BEST ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975



BEST HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST ALTERNATIVE

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend



BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST ITALIAN ACT

Coez

Elodie

Elettra Lamborghini

Mahmood

Salmo

BEST LOOK

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

BIGGEST FANS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift



BEST PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

BEST WORLD STAGE

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019