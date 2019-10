Qué Pena è una canzone distribuita il 27 settembre 2019 da Sony Music, che vede come protagonisti i cantanti colombiani J. Balvin e Maluma. Il video è diretto da Colin Tilley, che si è occupato anche, tra gli altri, dei videoclip di Anaconda (Nicki Minaj), Body on me (Rita Ora), It Girl (Jason Derulo) e Confident (Justin Bieber).

Il video musicale

La storia che Tilley ha scelto per Maluma e J Balvin è elegante e sensuale: i due cantanti partecipano ad una festa lussuosa in un’atmosfera di classe, giocano d’azzardo e sorseggiano i loro drink. All’improvviso i loro sguardi si incrociano con quelli di due splendide ragazze, che si avvicinano. Le due coppie si trasferiscono poi in una camera del club, tra uno sguardo ammiccante e una battaglia di cuscini.

Chi sono Maluma e J Balvin? Cosa li accomuna?

Conosciamo meglio i due giovani cantanti. Maluma è lo pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias, ed è diventato famoso in Colombia nel 2011 con i singoli Farandulera e Obsesión, e in tutta l’America Latina con La Temperatura e Carnaval. J Balvin è il nome d’arte di José Álvaro Osorio Balvin, e il colombiano ha affermato di essersi appassionato al rap, al reggae, alla dancehall, alla champeta e alla bachata fin dalla tenera età. Alcuni dei suoi brani più famosi sono Hey Ma, Loco contigo e I like it.

Testo Qué Pena

[Maluma]

Maluma, baby (Yeah, yeah)

J Balvin

Colombia, esto es pa’ ustedes

Ella está solita y yo ando solo

Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco

[Balvin]

Hoy se puso bonita pa’ que yo la viera

Y me dice que si la recuerdo, hacemo’ lo que quiera, yeah

[Maluma]

Acércate, acércate un poco más

Que así de lejos no logramos na’

Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde

Acércate, acércate un poco más

Que así de lejos no logramos na’

Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde

[Balvin]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

Que yo no lo recuerde no te quita la buena

[Maluma]

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

De todas las chimbitas, tú eres la más buena

[Balvin]

Disculpa que no te recuerde

Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde

No me enamoro porque el que se enamora pierde

¿Entonces, viniste acá solo para verme?

[Balvin]

Me tienes gana’ y de lejos se ve

Súbele al bajo pa’ poder meterle

Con un bla-bla-bla pa’ que yo me acuerde

Pa’ mí todo’ los días son vierne’, yeah

Me tienes gana’ y de lejos se ve

Súbele al bajo pa’ poder meterle

Con un bla-bla-bla pa’ que yo me acuerde

Pa’ mí todo’ los días son vierne’

[Maluma]

(Yeah)

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

De todas las chimbitas, tú eres la más buena

[Balvin]

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

Que yo no lo recuerde no te quita la buena

[Maluma]

Algo tomé esa noche que dañó mi mente

Quedé loco, inconsciente

No significa que porque no te recuerde

No me alegra volver a verte

Yo soy curioso y eso tú lo sabes

Hoy yo estoy puesto para hacer maldades

Tu nombre bien no lo recuerdo

Pero esta noche me lo aprendo

[Maluma]

Acércate, acércate un poco más

Que así de lejos no logramos na’

Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde

Acércate, acércate un poco más

Que así de lejos no logramos na’

Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde

[J. Balvin]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

Que yo no lo recuerde no te quita la buena

[Maluma]

Ey, qué pena

Tu nombre no, pero tu cara me suena

Salgamos ya de este dilema

De todas las chimbitas, tú eres la más buena

[Outro]

Leggo’

J Balvin, man

Maluma, baby

Los niños de Medellín

De Medellín, Colombia, parceros

Sky Rompiendo

Dímelo, Edge

Finalmente había que hacerlo

Lo bueno tarda

Leggo’

Ahí nos tienen

Traduzione del testo Qué Pena

Maluma, baby (Sì, sì)

J Balvin

Colombia, questo è per te

Lei è tutta sola e anche io

Dice di sapere chi io sia, ma non la conosco

Oggi si è fatta bella perché io la vedessi

E mi dice che se la ricordo, facciamo tutto ciò che voglio, sì

Avvicinati, avvicinati un po’

Che non abbiamo ancora concluso niente

Se resti, puoi aiutarmi a ricordarmi di te

Avvicinati, avvicinati un po’

Che non abbiamo ancora concluso niente

Se resti, puoi aiutarmi a ricordarmi di te

Sì, sì, sì, sì

Ehi, peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi dice qualcosa

Risolviamo questo dilemma

Il fatto che non mi ricordi non significa che non possiamo divertirci

Ehi che peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi suona familiare

Risolviamo questo dilemma

Tra tutte le cose belle, tu sei la più bella

Scusa se non mi ricordo di te

Ma la tua amica mi ha già detto tutto e io ho la grana

Non mi innamoro perché chi si innamora perde

Allora, sei venuta qui solo per vedermi?

Ha voglia di me e si vede da lontano

Alza il basso per poter darci dentro

Con un bla-bla-bla in modo che mi ricordi

Per me tutti i giorni sono venerdì, sì

Ha voglia di me e si vede da lontano

Alza il basso per poter darci dentro

Con un bla-bla-bla in modo che mi ricordi

Per me tutti i giorni sono venerdì

(Yeah)

Ehi che peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi suona familiare

Risolviamo questo dilemma

Tra tutte le cose belle, tu sei la più bella

Ehi, peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi dice qualcosa

Risolviamo questo dilemma

Il fatto che non mi ricordi non significa che non possiamo divertirci

Quella sera è scattato qualcosa che mi ha fatto andare fuori di testa

Ero folle, incosciente

Ciò non significa che perché non mi ricordo di te

Non sia felice di rivederti

Sono curioso e questo tu lo sai

Oggi sono pronto a fare festa

Il tuo nome non lo ricordo

Ma stasera me lo imparo

Avvicinati, avvicinati un po’

Che non abbiamo ancora concluso niente

Se resti, puoi aiutarmi a ricordarmi di te

Avvicinati, avvicinati un po’

Che non abbiamo ancora concluso niente

Se resti, puoi aiutarmi a ricordarmi di te

Sì, sì, sì, sì

Ehi, peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi dice qualcosa

Risolviamo questo dilemma

Il fatto che non mi ricordi non significa che non possiamo divertirci

Ehi che peccato

Il tuo nome no, ma il tuo viso mi suona familiare

Risolviamo questo dilemma

Tra tutte le cose belle, tu sei la più bella