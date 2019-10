Uno dei film cult degli anni ’90 è di sicuro Trainspotting di Danny Boyle, storia tratta dal romanzo di Irvine Welsh. Lo scrittore, in una recente dichiarazione ha parlato della possibilità di un Trainspotting 3, ma più che una vera possibilità, si tratta di un suo desiderio.

Inutile dire che anche per i fan poter rivedere Mark Renton, Sick Boy, Francis Begbie e Spud di nuovo insieme sullo schermo sarebbe fantastico, ma cerchiamo di fare il punto della reale situazione.

Il primo film di Trainspotting uscì nel 1996 e s’impose subito come un film che segnava una generazione. Nonostante il grande successo, soltanto recentemente, nel 2017, si è pensato ad un sequel del film, Trainspotting 2, che ha riportato in scena tutti i vecchi personaggi diversi anni dopo.

Ma quando si parla di Trainspotting 3, la possibilità di vederlo realizzato è reale? Se dipendesse tutto da Irvine Walsh, la risposta sarebbe sì, ma purtroppo lui stesso ammette che ci vorrebbe molto tempo per poterlo vedere realizzato, anche se sarebbe il giusto coronamento di una trilogia:

“Se pensi al Padrino III, a Terminator III, ti viene la tentazione di realizzare la Santissima Trinità – ha detto in una recente intervista

“Abbiamo avuto bisogno di molto tempo per sviluppare il materiale per realizzare il secondo film; saranno tutti in una casa di riposo per quando avremo completato il materiale per il terzo film. Dovremmo muoverci abbastanza velocemente ma confermo che è qualcosa che sarebbe davvero molto interessante per me”