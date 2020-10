Nuovo singolo per Dua Lipa che insieme al rapper DaBaby pubblica un nuovo remix di Levitating

Dua Lipa continua a sfornare hit dance e non delude neanche questa volta con una nuova versione di Levitating, rivisitata insieme al rapper DaBaby. Si tratta del nuovo singolo estratto dall’album Future Nostalgia e che va a seguire i precedenti Don’t Start Now, Physical, Break My Heart e Hallucinate.

L’ultima volta al suo fianco c’erano due icone della musica, Madonna e Missy Elliott, che hanno contribuito al remix dello stesso brano. Oggi la cantante rilascia invece il singolo e lo fa insieme al rapper DaBaby, protagonista dell’estate con il suo brano Rockstar.

Levitating è l’ennesimo brano dance pubblicato dalla giovane. che sembra non sbagliarne una in questa nuova era. È stato pubblicato oggi anche il video ufficiale che vede Dua Lipa e DaBaby trasformare un ascensore in una pista da ballo. Diretto da Warren Fu, il tutto si trasformerà in un dance party celestiale. Sul finale non mancherà quel tocco di fantasia psichedelica già inserita all’interno di alcuni video precedenti.

Dua Lipa e DaBaby

Solo qualche mese fa Dua Lipa ha pubblicato un vero e proprio album di soli remix, Club Future Nostalgia, nel quale hanno collaborato diversi artisti come le già citate Madonna e Missy Elliott, alle quali si sono aggiunti anche Mark Ronson e Gwen Stefani protagonisti del remix di Physical. L’intero album è stato prodotto da The Blessed Madonna.

Questa versione di Levitating insieme a DaBaby non fa parte del progetto ma è stato tuttavia ufficializzato come nuovo singolo. Questo significa che entrerà in rotazione nelle radio, cosa che non era accaduta con la precedente collaborazione.

Dua Lipa nel video di Levitating

Nel frattempo Dua non ha intenzione di riposarsi e anzi, vuole terminare questo 2020 con il botto. La cantante è stata infatti paparazzata sul set di un video musicale insieme all’amica e collega Miley Cyrus. Quest’ultima aveva confermato nelle scorse settimane la presenza della giovane nel suo nuovo EP, in uscita presumibilmente entro la fine dell’anno.

Inutile dire che il pubblico non vede l’ora di ascoltare il risultato dell’incontro di due delle artiste pop più in rilievo sulla scena attuale.