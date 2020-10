Da oggi in rotazione radiofonica arriva Let’s Fall In Love For The Night, il primo singolo estratto dall’album d’esordio di Finneas Blood Harmony. La canzone più amata e popolare di tutto l’album, e devo ammetterlo, è davvero bellissima, con un ritmo che mette subito allegria e tenerezza. Let’s Fall In Love For The Night ti farà innamorare immediatamente di Finneas O’Connell, meglio noto come Finneas, se ancora non lo adori alla follia.

In effetti Finneas, fratello maggiore di Billie Eilish, è stato vincitore di ben 5 Grammy Awards per l’album When We Fall Asleep, Where Do We Go, e continua il suo cammino nella musica continuando a raccogliere successi su successi.

Di cosa parla Let’s Fall In Love For The Night?

La canzone Let’s Fall In Love For The Night di Finneas parla di un amore improvviso, da vivere senza pensarci troppo su, senza pensare alle conseguenze, in modo fresco e leggero. Come infatti la canzone dice nei primi due versi…

Let’s fall in love for the night

And forget in the morning

(Innamoriamoci per una notte / e dimentichiamocene la mattina) Dal testo di Let’s fall in love for the night

Il video ufficiale della canzone

Il video ufficiale di Let’s Fall In Love For The Night di Finneas è davvero molto bello nonostante le sua apparente semplicità. Anche per questo motivo è candidato come Best Alternative Video ai prossimi MTV VMA’s.

La clip mostra Finneas vestito di bianco sul tetto di un palazzo dal quale si spazia con lo sguardo su una bellissima skyline. Un gruppo di ballerini vestiti con completi bianchi e neri coinvolgono Finneas in una coreografia molto bella, che si muove nello spazio mentre la macchina da presa non stacca mai creando un unico lungo piano sequenza.

Semplice ma bellissimo, come la canzone Let’s Fall In Love For The Night, e merita di sicuro un particolare riconoscimento.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua dopo aver letto testo e traduzione della canzone qui sotto.

Il testo di Let’s Fall In Love For The Night

Let’s fall in love for the night

And forget in the morning

Play me a song that you like

You can bet I’ll know every line

I’m a boy that your boy hoped that you would avoid

Don’t waste your eyes on jealous guys, fuck that noise

I know better than to call you mine

You need a pick me up?

I’ll be there in twenty five

I like to push my luck

So take my hand, let’s take a drive

I’ve been living in the future

Hoping I might see you sooner

I want you, right at shotgun I knew

When I got one right

Let’s fall in love for the night

And forget in the morning

Play me a song that you like

You can bet I’ll know every line

I’m a boy that your boy hoped that you would avoid

Don’t waste your eyes on jealous guys, fuck that noise

I know better than to call you mine

I love it when you talk that nerdy shit

We’re in our twenties talking thirties shit

We’re making money but we’re saving it

‘Cause talking shit is cheap and we talk a lot of it

You won’t stay with me, I know

But you can have your way with me ‘till you go

And before your kisses turn into bruises, I’m a warning

Let’s fall in love for the night

And forget in the morning

Play me a song that you like

You can bet I’ll know every line

I’m a boy that your boy hoped that you would avoid

Don’t waste your eyes on jealous guys, fuck that noise

I know better, I know better, I know better than to ever call you mine

Traduzione

Innamoriamoci per una notte

e dimentichiamocene la mattina

fammi sentire una canzone che mi piace

puoi scommettere che conosco ogni parola

Sono il ragazzo che il tuo fidanzato speri tu eviti

Non sprecare i tuoi occhi con ragazzi gelosi, fanculo a loro

Lo so che è dovrei chiamarti “mia”

Dovresti venirmi a prendere?

Sarò lì tra venticinque minuti

Mi piace azzardare con la mia fortuna

così prendimi la mano, guidiamo un po’

Sto vivendo nel futuro

sperando di rivederti presto

Ti voglio, al primo colpo l’ho saputo

quando ne ho una giusta

Innamoriamoci per una notte

e dimentichiamocene la mattina

fammi sentire una canzone che mi piace

puoi scommettere che conosco ogni parola

Sono il ragazzo che il tuo fidanzato speri tu eviti

Non sprecare i tuoi occhi con ragazzi gelosi, fanculo a loro

Lo so che è dovrei chiamarti “mia”

Amo quando fai la sapientona del cazzo

Noi siamo ventenni che parlano della merda degli anni ’30

Facciamo soldi ma li salviamo

Perché sparlare è meno costoso e noi parliamo troppo

Tu non starai con me, lo so

ma tu puoi fare a modo tuo con me, finché non vai via

e prima che i tuoi baci si trasformino in ferite, ti avviso

Innamoriamoci per una notte

e dimentichiamocene la mattina

fammi sentire una canzone che mi piace

puoi scommettere che conosco ogni parola

Sono il ragazzo che il tuo fidanzato speri tu eviti

Non sprecare i tuoi occhi con ragazzi gelosi, fanculo a loro

Lo so bene, lo so bene, lo so bene che non dovrei chiamarti “mia”