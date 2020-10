Il nuovo singolo di Shawn Mendes, Wonder, è qui ed è stato accompagnato anche dal suo video ufficiale

Shawn Mendes ha ufficialmente inaugurato una nuova era con il singolo Wonder, che apre le porte al suo quarto omonimo album. L’annuncio del suo ritorno sulla scena musicale è avvenuto solo un paio di giorni fa, quando ha pubblicato il trailer del video del brano in uscita.

Il nuovo singolo è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali ed è stato accompagnato anche dal suo video ufficiale. Un video piuttosto simbolico e che denota anche una certa maturazione artistica da parte del giovane cantante.

In Wonder si pone una serie di domande sulla propria persona e sul suo rapporto con l’esposizione pubblica, “Racconto la mia verità o filtro le mie emozioni? / Mi chiedo come sia vivere come i miei amici“. Ma la domanda che risuona nella sua mente, più di qualunque altra, è riferita all’amore. “Mi chiedo come sia essere amati da te” canta nel ritornello.

Il cantante ha dichiarato come per la prima volta abbia sentito il bisogno di riflettere anche nella propria musica, cosa che prima lo spaventava parecchio. “Non l’ho mai fatto prima forse perché non avevo neanche la capacità mentale e la chiarezza per poterlo fare. E anche perché avevo davvero paura di quello che le persone avrebbero potuto pensare“, ha raccontato.

Anche parlando del nuovo album, in uscita il 4 dicembre, ha spiegato come abbia deciso di mostrare una parte più vera di sé, raccontando la propria anima e riversandola in musica.

Nel video ufficiale di Wonder, Shawn si ritrova dapprima seduto sul sedile di un treno e dal quale sente la necessità di fuggire quasi fosse una metafora sulla propria vita. Un climax emotivo che lo porterà a correre nel bosco fino a ritrovarsi in cima a uno scoglio. Lì farà emergere tutte le sue emozioni.

Voi cosa ne pensate di questo ritorno di Shawn Mendes? Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo singolo!

Traduzione del testo di Wonder di Shawn Mendes

[Verso 1]

Mi domando se io sia vero

Racconto la mia verità o filtro le mie emozioni?

Mi chiedo, non sarebbe bello

Vivere in un mondo che non è solo in bianco e nero?

Mi chiedo come sia vivere come i miei amici

Spero che non pensino che mi sia dimenticato di loro

Mi domando, mi domando

[Ritornello]

Appena prima di chiudere gli occhi

L’unica cosa che mi passa per la mente

Continuando a sognare che la senta anche tu

Mi chiedo come sia essere amati da te

Mi chiedo come sia

Mi chiedo come sia essere amata da

[Verso 2]

Mi chiedo perché io sia così spaventato

Di dire la cosa sbagliata, non ho mai detto di essere un santo

Mi chiedo, quando piango tra le mie mani

Sono condizionato a sentire come se questo mi rendesse meno uomo

E mi chiedo se un giorno tu sarai al mio fianco

Dicendomi che il mondo finirà per stare bene

Mi chiedo, mi chiedo

[Ritornello]

Appena prima di chiudere gli occhi

L’unica cosa che mi passa per la mente

Continuando a sognare che la senta anche tu

Mi chiedo come sia essere amati da te

Mi chiedo come sia

Mi chiedo come sia essere amata da te

Mi chiedo come sia essere amata da te

Mi chiedo come sia essere amata da te

Mi chiedo come sia essere amata da

[Outro]

Appena prima di chiudere gli occhi

L’unica cosa che mi passa per la mente

Continuando a sognare che la senta anche tu

Mi chiedo come sia essere amati da te

Testo di Wonder di Shawn Mendes

[Verse 1]

I wonder if I’m being real

Do I speak my truth or do I filter how I feel?

I wonder, wouldn’t it be nice

To live inside a world that isn’t black and white?

I wonder what it’s like to be my friends

Hope that they don’t think I forget about them

I wonder, I wonder

[Chorus]

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it, too

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like

I wonder what it’s like to be loved by

[Verse 2]

I wonder why I’m so afraid

Of saying something wrong, I never said I was a saint

I wonder, when I cry into my hands

I’m conditioned to feel like it makes me less of a man

And I wonder if some day you’ll be by my side

And tell me that the world will end up alright

I wonder, I wonder

[Chorus]

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it, too

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by

[Outro]

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it too

I wonder what it’s like to be loved by you