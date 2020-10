Una grande notizia per tutti gliVO amanti della serie tv Vikings: è in arrivo una serie spin-off e sequel dal titolo Vikings: Valhalla (voluta da Netflix) che tratterà gli avvenimenti che seguiranno la sesta ed ultima stagione di Vikings.

Lo spin-off, che aveva visto l’inizio delle sue riprese nel gennaio di quest’anno, ha subito una brusca frenata dovuta all’arrivo della pandemia di Covid-19 e la conseguente chiusura di tutti i set in lavorazione. La produzione ha però ripreso il suo lavoro riaccendendo quindi le speranze dei fan di vedere Vikings: Valhalla nel prossimo futuro.

La trama di Vikings: Valhalla

La storia raccontata in Vikings: Valhalla, come abbiamo anticipato, sarà ambientata dopo i fatti raccontati nella serie madre, in particolare 100 anni dopo il finale della sesta stagione. I personaggi protagonisti che vedremo lungo l’arco della storia saranno William il conquistatore, il re normanno, Leif Erikson, Herald Harada, Fredys e molti altri personaggi principali della storia vichinga.

La serie verrà girata sempre in Irlanda, così come per Vikings, e sarà curata da Jeb Stuard, creatore di grandi film di successo come Die Hard e Il Fuggitivo. Farà parte della lavorazione anche Michael Hirst, showrunner della serie originale, anche se avrà un ruolo più marginale, e non scriverà né girerà nessuno degli episodi della serie tv.

Quando arriverà su Netflix Vikings: Valhalla?

Come già accennato, i piani iniziali per le riprese della serie tv sono purtroppo andati in fumo. Se inizialmente si pensava di girare tra gennaio e ottobre 2020, ora invece, con la ripresa della lavorazione in agosto, si stima che si possa finire di girare entro la prossima primavera.

Non si hanno conferme, né previsioni ufficiali, ma si può pronosticare che Vikings: Valhalla potrà arrivare su Netflix entro la fine del 2021, o nella peggiore delle ipotesi, anche ad inizio del 2022. Ci toccherà aspettare, quindi, ma siamo sicuri che verremo ben ripagati dell’interminabile attesa.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.