È arrivato ormai il grande e attesissimo giorno: oggi, 2 novembre, debutta su Sky Atlantic la sesta e ultima stagione di House of Cards.

Nonostante i dubbi e le incertezze create a causa dello scandalo di Kevin Spacey, la sesta stagione è arrivata, ma senza il famoso attore.

Per la prima volta non vedremo più in scena il personaggio centrale di Frank Underwood (recitato da Kevin Spacey). La sua assenza viene giustificata dalla sua morte anche se la causa non è ben chiara e questo inizia a diventare uno dei principali problemi della trama.

Adesso la principale protagonista di House of Cards è Claire Anderwood.

Una recitazione sempre più impeccabile e perfetta quella dell’attrice protagonista di questa sesta stagione, ma basterà tutto ciò a colmare l’assenza di Frank?

Claire, presentata dai media come “la cosa peggiore mai successa agli Stati Uniti d’America”, diventa sempre più agguerrita e forte come non mai, ma sembrerebbe non essere abbastanza.

Nonostante nei primi episodi, la prima donna a guidare gli Stati Uniti d’America, ammetta di aver messo da parte il dolore per la morte di Frank e di essere pronta a combattere, ciò non risulta con il seguire della trama.

Il fantasma di Francis sembra ancora girovagare in queste ultime scene: non solo sembrerebbe ossessionare i pensieri di Claire ma anche quello dei principali nemici di quest’ultima.

Tra le new entry di questa ultima stagione troviamo innanzitutto i fratelli Annette e Bill Sheperd (interpretati da (Diane Lanee Greg Kinnear). Eredi di una famosissima impresa industriale, mirano a dare vita ad una grande agenda politica anti federale, liberalista e conservatrice.

Ma non saranno gli unici con cui troverà a combattere per il potere.

La nuova stagione di House of Cards non sembra mancare di tutti quelli elementi che l’hanno caratterizzata in precedenza: intrighi, intrecci continui e lotte di potere.

La sesta stagione di House of Cards sarà mandata in onda stasera alle 21.15 su Sky Atlantic, e per la prima volta sarà disponibile per intero (tutti e 8 gli episodi) su Sky Box Sets e NOW TV.