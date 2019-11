I Bastille hanno rilasciato una nuova versione del loro brano Another Place in collaborazione con la cantante Alessia Cara.

Another Place è una delle tracce che compone l’ultimo album dei Bastille, Doom Days, inizialmente rilasciato senza l’accompagnamento di una seconda voce.

Ma Dan Smith, il cantante della band, ha rivelato come abbia sempre voluto che questo brano avesse anche una voce femminile, così da rappresentare al meglio le due prospettive della storia raccontata dal suo testo.

La canzone nasce dalla volontà di Dan di raccontare in modo positivo un incontro casuale, che prosegue con il trascorrere la notte insieme e nulla altro. E di come questo sia la volontà dei diretti interessati, consci del fatto che dopo la serata passata insieme le loro strade continueranno separatamente. Questo non limita dal provare a immaginare cosa potrebbe succedere se le cose si sviluppassero in maniera differente.

“Non dipingermi meravigliose bugie che verranno lavate via

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Oh, in un altro luogo

In un altro tempo, cosa saremmo potuti essere?”

La band ha quindi deciso di rilasciare un remix della canzone, questa volta con l’aggiunta della voce della giovane Alessia Cara.

“Sono sempre stata una fan dei Bastille dalle loro origini, quindi fare questa canzone con lui è stato veramente bellissimo. Ho incontrato Dan all’inizio dell’anno e siamo andati subito d’accordo. Abbiamo parlato di creare qualcosa insieme e poco tempo dopo mi ha mandato questa canzone. Ho amato il concetto di questa e ho subito pensato fosse musicalmente e da un punto di vista testuale, veramente grandiosa”.

Queste le parole della cantante che ha preso parte anche al video musicale rilasciato insieme al singolo. Nel video Dan si ritrova come intrappolato all’interno di una camera in cui cercherà invano di risolvere qualcosa di irrisolvibile. In realtà l’avvicinarsi alla finestra di Alessia in versione “gigante”, farà intendere che la casa in questione sia come quella delle bambole dentro la quale tutti possono sbirciare curiosi.

“Tu puoi riempiere la mia mente e muovere il mio corpo con la finzione, le fantasie

Ma chiamiamolo per quello che è, non facciamo finta che sia reale”

Another Place è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dateci un ascolto e fateci sapere se preferite o meno questa versione all’orginale!

Traduzione del testo di Another Place dei Bastille featuring Alessia Cara

[Verso 1: Dan Smith]

Sono vincolato a te con un legame che non riusciamo a rompere

Con una notte che non riusciamo a sostituire

Mi sono perso ma ritrovato con te in un letto che non rifaremo mai

È un’emozione che continuiamo a cercare



[Pre-Ritornello: Dan Smith]

Potrei scrivere un libro sulle cose che mi hai detto sul cuscino

E sul modo in cui pensi e su come mi fai sentire

Puoi riempire la mia mente e muovere il mio corpo con la finzione, le fantasie

Chiamiamo questa cosa per quella che è, non facciamo finta sia reale

[Ritornello: Dan Smith]

Quindi non farmi promesse che romperai

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Non dipingermi meravigliose bugie che poi laverai via

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?

[Post-Ritornello: Dan Smith]

Mmm, in un altro momento

E in un altro luogo

[Verso 2: Alessia Cara]

Odio che tu sappia

Che riesci a farmi sentire così piccola

Non riesco a fermarmi dal cadere di nuovo su di te

Ci avviciniamo e poi tu ti tiri indietro

Forse abbiamo solo bisogno di una salvezza

Vieni a salvarmi

[Pre-Ritornello: Alessia Cara]

Potrei scrivere un libro sulle cose che mi hai detto sul cuscino

E sul modo in cui pensi e su come mi fai sentire

Puoi riempire la mia mente e muovere il mio corpo con la finzione, le fantasie

Chiamiamo questa cosa per quella che è, non facciamo finta sia reale

[Ritornello: Dan Smith & Alessia Cara]

Quindi non farmi promesse che romperai

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Non dipingermi meravigliose bugie che poi laverai via

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?

[Bridge: Dan Smith & Alessia Cara]

Sembrava qualcosa di speciale ma non è mai sembrato amore

Mi domando cosa potremmo vivere in un’altra vita

Ci ho beccati allo specchio e sembra amore

Poi mi fermi dal parlare e mi baci dall’alto

[Ritornello: Dan Smith & Alessia Cara]

Quindi non farmi promesse che romperai

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Non dipingermi meravigliose bugie che poi laverai via

Abbiamo sempre voluto una sola cosa da questo

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?

Oh, in un altro luogo

In un altro momento, cosa saremmo potuti essere?



[Outro: Dan Smith & Alessia Cara]

Mmm, già

In un altro momento

E in un altro luogo

Testo di Another Place dei Bastille featuring Alessia Cara

[Verse 1: Dan Smith]

I am bound to you with a tie that we cannot break

With a night that we can’t replace

I’m lost but found with you in a bed that we’ll never make

It’s a feeling we always chase

[Pre-Chorus: Dan Smith]

I could write a book about the things that you said to me on the pillow

And the way you think and how you make me feel

You can fill my mind and move my body with the fiction, fantasies

Just call this what it is, we don’t pretend it’s real

[Chorus: Dan Smith]

So don’t make promises to me that you’re gonna break

We only ever wanted one thing from this

Don’t paint wonderful lies on me that wash away

We only ever wanted one thing from this

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

[Post-Chorus: Dan Smith]

Mmm, in another time

And in another place

[Verse 2: Alessia Cara]

I hate that you know

You can make me feel so small

Can’t stop myself from falling back into you

We get so close then you pull yourself away

Maybe we just need a saving

Come save me

[Pre-Chorus: Alessia Cara]

I could write a book about the things that you said to me on the pillow

And the way you think and how you make me feel

You can fill my mind and move my body with the fiction, fantasies

Just call this what it is, we don’t pretend it’s real

[Chorus: Dan Smith & Alessia Cara]

So don’t make promises to me that you’re gonna break

We only ever wanted one thing from this

Don’t paint wonderful lies on me that wash away

We only ever wanted one thing from this

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

[Bridge: Dan Smith & Alessia Cara]

It felt like something special but it never felt like love

Wonder what we could be living in another life

Catch us in the mirror and it looks a lot like love

Then you stop me talking as you kiss me from above

[Chorus: Dan Smith & Alessia Cara]

So don’t make promises to me that you’re gonna break

We only ever wanted one thing from this

Don’t paint wonderful lies on me that wash away

We only ever wanted one thing from this

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

Oh, in another place

In another time, what could we have been?

[Outro: Dan Smith & Alessia Cara]

Mmm, yeah

In another time

And in another place