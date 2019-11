Habemus trailer e data d’uscita. Parliamo dell’attesissima serie Netflix “The Witcher”, con Henry Cavill, che in molti dicono potrà essere la nuova “Game of Thrones”

E’ qui. E’ arrivato. E’ oscuro, pieno di dettagli ma non troppo rivelatore: ed è semplicemente bellissimo. E’ uscito il 31 Ottobre il primo trailer ufficiale della serie TV Netflix “The Witcher”, l’attesissimo riadattamento dei romanzi (scritti da Andrzej Sapkowski) che, a loro volta, sono diventati videogiochi di grandissimo successo.

Potete vedere il trailer qui sopra!

Trama di “The Witcher”

Con Henry Cavill come protagonista, la storia narra di Geralt di Rivia, un magico mutante cacciatore di mostri in un’Europa rinascimentale reinventata conosciuta con il nome di “Il Continente”, in cui abitano streghe, vampiri e una donna misteriosa che potrebbe possedere la chiave del futuro stesso.

Geralt dovrà lottare faticosamente per trovare il suo posto nel mondo in cui abita, spesso popolato da persone molto più crudeli dei mostri a cui dà la caccia. Il destino lo porterà a conoscere una potentissima maga (Anya Chalotra), e una giovane principessa (Freya Allan) che nasconde un pericoloso segreto, e i tre dovranno imparare a sopravvivere insieme all’interno del Continente di giorno in giorno sempre più pericoloso.

In tutti i suoi dettagli è il primo trailer sembra davvero bellissimo, nulla di meno da quello che potevamo immaginarci dall’anteprima di un prodotto che porta sulle spalle il “peso” di essere il nuovo “Game of Thrones“. A spiccare sicuramente Cavill, che sembra nato per interpretare la parte del protagonista Geralt.

Henry Cavill in una scena del trailer di “The Witcher”. Interpreterà il protagonista Geralt

Data di uscita di “The Witcher”

Alla fine del trailer ci viene inoltre detta un’ulteriore notizia: “The Witcher” verrà rilasciato su Netflix il prossimo 20 Dicembre.

Lauren Schmidt Hissrich, meglio conosciuta per i suoi lavori nelle serie Marvel “Daredevil” e “The Defenders”, è la creatrice e showrunner di “The Witcher”.

Emozionati per l’arrivo di “The Witcher”? Pensate possa diventare il nuovo “Trono di Spade” o addirittura essere ancora meglio? Fatemi sapere nei commenti!