Nota bene: quest’articolo contiene spoiler sulla premiere della quinta stagione della serie TV “This is Us”. Se non hai ancora visto gli episodi non proseguire nella lettura!

Against all odds è tornata una delle serie TV americane più apprezzate anche qui da noi nonostante tutti i problemi legati alla pandemia da Covid-19: parliamo naturalmente di “This is Us“, prodotto NCS tornato ormai la scorsa settimana con una premiere della durata di due episodi da quaranta minuti ciascuno. La primissima serie TV del palinsesto NCS a tornare in onda.

Trasmesso dal 2016, “This is Us” rappresenta una serie oltre che molto amata dal anche molto apprezzata dalla critica, che l’ha premiata con diversi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e due Emmy Awards. Abbiamo già avuto modo di parlarne qui su Wonder Channel in occasione della stupenda premiere della quarta stagione, episodio nel quale avevamo fatto la conoscenza dell’attore Blake Stadnik, che interpreta Jack Damon.

Altrettanto belle e catartiche sono state le due puntate che hanno fatto da premiere a questa quinta stagione, tornata in onda non senza ostacoli, che però avrà lo stesso numero di episodi delle altre, e cioè diciotto. Forse non troppo inaspettatamente i temi principali che hanno accompagnato le trame di questa premiere sono stati il Covid-19 e le proteste per la morte di George Floyd, che hanno influito particolarmente sulla vita della famiglia Pearson, che forse doveva ancora un po’ riprendersi dal finale della quarta stagione, che ci aveva lasciati con un importante litigio tra Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown).

In una recente intervista il creatore della serie Dan Fogelman ha dato una sua opinione sui due episodi, rivelando che il suo desiderio più grande era quello che fossero mandati in onda prima delle elezioni, perchè in qualche modo “sono difficili ma comunque pieni di speranza”. Non per niente infatti per la prima volta la premiere è durata due ore mentre la prossima settimana, in occasione delle elezioni, This is us non andrà in onda.

Un finale inaspettato

Sicuramente contro ogni previsione è stata la scena che ha concluso questa premiere, in cui abbiamo potuto vedere che la madre biologica di Randall, Laurel, data per morta, è stata in realtà salvata dal paramedico ed è quindi tornata in vita. Il creatore della serie Fogelman ha però garantito che si tratta dell’ultima volta che un personaggio presunto morto della serie tornerà in vita (il primo era stato Nicky, il fratello di Jack). Questo dopo che una serie di fan ha cominciato a sperare che l’amatissimo Jack (Milo Ventimiglia) potesse essere in qualche modo sopravvissuto all’incendio che gli ha tolto la vita.

“No, Jack non è decisamente vivo e no, nessun altro tornerà ad essere in vita”, ha rivelato scherzosamente il creatore della serie.

Fogelman ha aggiunto che non dovremo aspettare a lungo prima di scoprire quello che è successo a Laurel dopo che l’abbiamo vista prendere quel fatidico e profondo respiro al termine della 5×02. Non sappiamo dunque se effettivamente la donna sarò ancora viva nel presente e se avrà modo di far parte della vita di suo figlio, ma lo scopriremo entro la metà della stagione. Secondo il creatore della serie questa sarà un parte importante del viaggio di Randall, che lo aiuterà a crescere come personaggio e a capire molte cose delle sue origini e del suo passato.

Il cambio di terapista

Viaggio di Randall che ha già sicuramente cominciato a prendere forma grazie alla decisione di cambiare la sua terapista. Il personaggio di Sterling K. Brown è stato forse un po’ il vero cuore della premiere, in quanto proprio attorno a lui si sono mosse intere storyline e nel frattempo ha preso decisioni molto importanti. Quello di cambiare terapeuta, per quanto repentino, è un altro punto su cui si focalizzerà lo sviluppo e l’andamento del personaggio di Randall. Il tutto sembra avere origine dall’angoscia provata per la sorte di George Floyd, e dall’amarezza per queste situazioni tenuta nascosta per troppo tempo. Fogelman ha dichiarato:

“Alla fine dell’episodio, quando Randall prende la sua decisione di cambiare la sua terapista e torna a casa dalla sua famiglia, diciamo che si sta un po’ allontanando; e non solo da Kevin, in seguito anche alla loro discussione, ma semplicemente dalla sua famiglia in generale. Quest’uomo che ha amato la sua famiglia così fortemente ha bisogno di un momento per allontanarsi e riflettere molto sulla sua vita”.

Le complicazioni legate al Covid

E’ sicuramente stato diverso vedere una serie TV che abbracciasse completamente il periodo storico che stiamo vivendo: questo comprende naturalmente anche il fatto che ogni giorno abbiamo a che fare con una pandemia globale. Ecco che dunque anche i personaggi di This is Us hanno subito le prime ripercussioni legate a questa malattia.

La prima a subirne le conseguenze è stata sicuramente la storyline legata alla nostra Rebecca (Mandy Moore), costretta a rimandare la terapia alla clinica di S. Louis. Fogelman ha dichiarato che ci sono stati dei cambiamenti che ha dovuto adottare per la trama a causa del Covid-19 e non esclude che potrebbero esserci anche in futuro. La serie si concluderà ufficialmente infatti con la sesta stagione.

Rebecca e Miguel

Dopo diverse stagioni Fogelman garantisce che finalmente avremo modo di vivere un pochino di più la coppia Rebecca e Miguel:

“Diventeranno una parte importante della seconda metà della (quinta) stagione e continueranno ad esserlo anche nella prossima, in cui avremo modo di vedere come è stato il periodo ‘post Jack’, che cosa è realmente accaduto tra i due. Abbiamo grandi piani per loro, in particolare in preparazione alla sesta stagione dello show”.

Kevin e Madison

Alla fine della quarta stagione abbiamo scoperto inoltre che la migliore amica di Kate, Madison (Caitlin Thompson) è in dolce attesa e il padre dei bambini (gemelli, naturalmente) è proprio il nostro Kevin. Proprio così si apre questa stagione, con la bellissima notizia che viene condivisa anche con la meravigliosa coppia Kate (Chrissy Mets) e Toby (Chris Sullivan). Anche la loro storia ha dovuto per forza di cose subire dei cambiamenti per via della pandemia: i due infatti sono costretti a fare la quarantena insieme, con tutto l’imbarazzo di essere due sconosciuti che però stanno condividendo un momento di pura gioia. Sui due Fogleman ha dichiarato:

“Non sarà una semplice storia d’amore come altre che abbiamo potuto vedere nello show. Ci sono sicuramente molta chimica e affetto, ma allo stesso tempo rimangono sostanzialmente due sconosciuti. Possiamo dire che avranno molti alti e bassi davanti a loro”.

La battaglia dei Pearson

Avevamo lasciato i fratelli Randall e Kevin, al termine della quarta stagione, in un pesante litigio che aveva segnato molto entrambi. Questo allontanamento gioca un ruolo molto importante nella premiere della quinta stagione, che vede i due Pearson molto distanti e freddi nei confronti l’uno dell’altro.

Vediamo però un ulteriore confronto durante la 5×02 altrettanto forte: quello tra Randall e Kate. Ecco cosa ha dichiarato il creatore della serie:

“Per questa scena non posso dire di aver credito, perchè è nata dall’anima di Kay” ha spiegato Fogelman, riferendosi a Kay Oyegun, il co-cratore dello show. “Per me rappresenta una conversazione tra due membri di una famiglia che si amano molto. Randall sta spiegando il suo punto di vista a una persona bianca che può solo presuppore qualcosa”.

Questi sono però stati solo alcuni momenti estremamente catartici dell’episodio che preannunciano una stagione ricca di novità e sorprese. Siete pronti a scoprire come andrà la storia della famiglia Pearson nella quinta stagione? Qual è stato il momento che avete preferito di questa premiere? Ditecelo nei commenti!