Lo scorso mese Dua Lipa ha rilasciato il primo singolo che anticipa l’uscita del secondo album della cantante. In queste settimane la giovane è stata impegnata a promuovere “Don’t Start Now” in diverse occasioni, esibendosi agli European Music Awards e agli American Music Awards per citarne alcuni.

Ma il brano ha solo dato il via a quello che sarà un nuovo capitolo per Dua che aveva descritto la canzone come la chiusura di una porta.

Qualche settimane fa la cantante ha fatto sapere tramite il suo profilo Twitter come fosse impegnata nel servizio fotografico che avrebbe portato alla copertina definitiva del nuovo album. Disco del quale non si sa ancora la data di uscita -che potrebbe essere rivelata a breve- ma di cui si conosce finalmente il titolo.

Con una foto che la ritrae in posa in bikini mentre si gode alcuni attimi di riposo Dua ha sfoggiato un nuovo tatuaggio sul braccio: Future Nostalgia. L’immagine è stata postata accompagnata dalla descrizione “titolo dell’album”.

Non è ancora chiaro se entro la fine dell’anno avremo modo di ascoltare una nuova traccia o se dovremo attendere il 2020 ma quello che è certo è che il pubblico avrà modo di avere la certezza di assistere a un concerto di Dua Lipa già a partire da questa settimana.

Proprio oggi la cantante, a sorpresa, ha annunciato la prima parte del “Future Nostalgia Tour” che la vedrà girare il mondo nell’anno a venire.

La prima parte di tour annunciata riguarda l’Europa e vede compresa anche l’Italia.

Dua Lipa sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 30 Aprile 2020.

I biglietti saranno in vendita a partire da questo venerdì, 6 Dicembre, QUI.

Sembra quindi che a piccole dosi la cantante stia rivelando tutte le novità inerenti a questa nuova era, prima il titolo dell’album, poi il tour. Dovremo attendere per scoprire se avrà altre sorpresa da rivelare prima della pausa natalizia.