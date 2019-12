Aveva dichiarato di essere entrato in “piena modalità album” e alle parole ha fatto seguire i fatti. Parliamo di The Weeknd che dopo aver rilasciato il singolo “Heartless” solo pochi giorni fa, ci regala già un secondo brano.

Si intitola “Blinding Lights” la seconda canzone pubblicata dal cantante che è servita anche come sottofondo musicale della nuova pubblicità della nota compagnia di auto Mercedes-Benz. Pubblicità che lo vede protagonista a tutti gli effetti.

È proprio il cantante infatti a guidare l’auto nello spot commerciale, promuovendo il nuovo modello elettrico EQ. Il brano è stato rilasciato in contemporanea al lancio della pubblicità.

“Stiamo creando un nuovo bellissimo universo, non ero così eccitato da moltissimo tempo”

Queste le parole di The Weeknd che ha voluto poi ringraziare i suoi fan per la risposta ottenuta con i due brani pubblicati, che in poco tempo hanno raggiunto le vette delle classifiche streaming e digital.

Pubblicità della Mercedes-Benz con protagonista The Weeknd

“Blinding Lights”, che potrebbe ricordare la direzione seguita nell’album Starboy, parla di come la persona alla quale si fa riferimento rappresenti una guida sicura. Senza la sua presenza, infatti, il pericolo di perdersi è alto.

“La città è fredda e vuota

Non c’è nessuno in giro a giudicarmi

Non riesco a vedere chiaramente quando te ne vai

Ho detto che sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finchè sento il tuo tocco

Ho detto che sto affondando nella notte

Quando sono così sei l’unica di cui mi fido” Estratto dal testo di Blinding Lights

Il brano, che va a seguire “Heartless”, è il secondo singolo tratto dal quarto album del cantante di cui non si ha ancora una data di uscita, ma che con molte probabilità potremo ascoltare nel 2020.

In attesa di scoprire se The Weeknd delizierà il pubblico con nuovi brani prima del rilascio del disco, date un ascolto a “Blinding Lights” e fateci sapere quale dei due nuovi singoli preferite!

Traduzione del testo di Blinding Lights – The Weeknd

[Intro]

Yeah

[Verso 1]

Ho provato a chiamare

Sono stato da solo abbastanza a lungo

Forse puoi mostrarmi come amare, forse

Sto attraversando l’astinenza

Tu non devi fare neanche tanto

Tu puoi accendermi solo con un tocco, tesoro

[Pre-Ritornello]

Mi guardo attorno e

Sin City è fredda e vuota (Oh)

Non c’è nessuno in giro a giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quanto te ne vai

[Ritornello]

Ho detto, ohhh, che sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finchè sento il tuo tocco

Ho detto che sto affondando nella notte

Quando sono così sei l’unica di cui mi fido

Hey, hey, hey

[Verso 2]

Il tempo sta per scadere

Perchè posso vedere il sole che ha illuminato il cielo

Così mi sono messo in strada con l’overdrive, tesoro, oh

[Pre-Ritornello]

Questa città è fredda e vuota (Oh)

Non c’è nessuno in giro a giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quanto te ne vai

[Ritornello]

Ho detto, ohhh, che sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finchè sento il tuo tocco

Ho detto, ohhh, che sto affondando nella notte

Quando sono così sei l’unica di cui mi fido

[Bridge]

Ti sto richiamando solo per farti sapere (Per farti sapere)

Non potrei mai dirlo al telefono (Dirlo al telefono)

Non ti lascerò andare questa volta (Ooh)

[Ritornello]

Ho detto, ohhh, che sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finchè sento il tuo tocco

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

[Outro]

Ho detto, ohhh, che sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finchè sento il tuo tocco

Testo di Blinding Lights – The Weeknd

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

I’ve been tryna call

I’ve been on my own for long enough

Maybe you can show me how to love, maybe

I’m going through withdrawals

You don’t even have to do too much

You can turn me on with just a touch, baby

[Pre-Chorus]

I look around and

Sin City’s cold and empty (Oh)

No one’s around to judge me (Oh)

I can’t see clearly when you’re gone

[Chorus]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

I said, ooh, I’m drowning in the night

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

Hey, hey, hey

[Verse 2]

I’m running out of time

‘Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

[Pre-Chorus]

The city’s cold and empty (Oh)

No one’s around to judge me (Oh)

I can’t see clearly when you’re gone

[Chorus]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

I said, ooh, I’m drowning in the night

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

[Bridge]

I’m just calling back to let you know (Back to let you know)

I could never say it on the phone (Say it on the phone)

Will never let you go this time (Ooh)

[Chorus]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

[Outro]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch