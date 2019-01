Secondo quanto riferito da alcuni organi di stampa, Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati, ma c’è la possibilità che possano rimettersi insieme in futuro.

Si dice in rete che la modella e l’ex One Direction abbiano nuovamente deciso di dire stop alla loro storia d’amore, ma forse solo temporaneamente.

Una fonte ha detto alla rivista Us Weekly:

“Si sono lasciati ma attenzione: potrebbero tornare insieme. Per ora è comunque finita. Lei ha trascurato i suoi amici per stare insieme a Zayn Malik. Ha concentrato tutto il suo tempo e le sue energie su di lui, ma ora non ne poteva più.”

La notizia della fine della loro relazione potrebbe essere stata una sorpresa per alcuni. Zayn aveva ammesso pochi mesi fa di appoggiarsi a Gigi durante alcune situazioni problematiche della sua vita.

Aveva detto:

Tuttavia, Zayn non si era sbilanciato più di tanto riguardo al loro rapporto.

Aveva spiegato:

“Sono davvero contento di averla incontrata… Siamo due adulti, non abbiamo bisogno di mettere un’etichetta sulla nostra relazione o alzare le aspettative intorno ad essa. Ho avuto una visione molto negativa delle cose [mentre registravo il mio primo album da solista]. Potrebbe essere stata l’adolescenza o il testosterone o qualunque cosa stesse attraversando il mio corpo in quel momento. Gigi mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso, positivo.”

La coppia si lasciò a marzo dello scorso anno per poi rimettersi insieme qualche mese dopo.

Zayn scriveva su Twitter:

“Gigi e io avevamo una relazione incredibilmente significativa, amorevole e divertente e ho un enorme rispetto per lei come donna e come amica. Lei è incredibile. Sono grato a tutti i nostri fan per aver rispettato questa difficile decisione. Vi amiamo tutti. xZ (sic)”