Tra i festival musicali è senza dubbio uno dei più famosi, che lo sia ormai più per il contorno e l’esposizione mediatica che per la musica vera e propria è in parte vero ma il Coachella resta uno dei momenti più attesi dell’anno.

Si terrà come da tradizione a Indio, California –a due passi da Palm Springs– nel mese di Aprile. Il primo weekend prenderà il via il 10 e terminerà il 19. Il festival si tiene infatti per due weekend consecutivi, dal venerdì alla domenica, pur mantenendo invariata la lineup degli artisti.

Il Coachella è ormai diventata la casa degli influencer e di tutti coloro che non vogliono perdere l’occasione di farsi fotografare davanti alla sua famosa ruota panoramica, ma è pur sempre ancora la musica la sua protagonista e proprio oggi sono stati annunciati gli artisti che saliranno sul palco del festival quest’anno.

I tre artisti che chiuderanno le serate nel Main Stage saranno Rage Against The Machine, Travis Scott e Frank Ocean.

Ma non saranno i soli a movimentare le giornate: con loro anche Calvin Harris, Lana Del Rey, Charli XCX, Flume, i giovani Lewis Capaldi, YUNGBLUD, Lil Nas X e moltissimi altri.

Qui di seguito la lista completa degli artisti che si esibiranno al Coachella Festival ad Aprile 2020.

I biglietti non sono ancora disponibili, ma il numero di registrazioni per la prevendita della prossima settimana è già così alto da aver fatto annunciare il sold out del primo weekend ancor prima della vendita effettiva.

Nonostante le polemiche che ogni anno lo contornano, senza dubbio questo Festival resta ancora un evento al quale migliaia di persone aspirano a partecipare.