Che sarebbe stato un inizio anno scoppiettante per Justin Bieber lo aveva fatto intuire durante l’annuncio rilasciato la Vigilia di Natale nel quale confermava il suo ritorno sulle scena musicale.

Un nuovo album, un nuovo tour e una docu-serie, che sarà disponibile su Youtube dal 27 Gennaio. Prima, pero’, il nuovo singolo “Yummy” che da oggi è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali.

L’ultimo disco rilasciato dall’artista risale al 2015, da allora ha sempre e solo realizzato collaborazioni –le ultime proprio nel 2019, “I Don’t Care” insieme a Ed Sheeran e “10,000 Hours” con Dan&Shay- e per questo motivo il suo pubblico fremeva dalla curiosità di sentire nuovo materiale solista.

“Yummy” è il primo assaggio di quello che seguirà, e proprio come aveva anticipato con un gioco di parole –R&Bieber– il sound del brano rientra nella categoria R&B.

Il ritornello, semplice e ripetitivo, continuerà a restare in testa anche dopo il primo ascolto.

“Salgo sulla mia Lamborghini, sto arrivando

Indosso ciabatte Drew House con un sorriso sulla faccia

Sono euforico che tu sia la mia compagna” Estratto dal testo di Yummy

Il riferimento chiaro alla moglie, la modella Hailey Baldwin, che senza dubbio ritroveremo in più di un testo.

In arrivo domani anche il video ufficiale del singolo, nel quale siamo certi non mancheranno dolci e deliziose prelibatezze, come nell’ultimo post pubblicato prima dell’uscita della canzone nel quale la mano di una donna spazza via una fetta di torta per rivelare la scritta “Yummy” e il viso del cantante sul fondo del piatto.

Il singolo va ad anticipare l’uscita dell‘album del quale pero’ non si hanno ancora notizie. Quello che si sa è che il 14 Maggio Justin partirà da Washington con il suo tour americano. Ci sono buone probabilità che il disco verrà rilasciato qualche mese prima.

Dal 27 Gennaio, invece, sul canale ufficiale del giovane verranno rilasciate due volte a settimane le puntate della sua docu-serie “Seasons”, nel quale il cantante ha tutte le intenzione di scoprirsi e rivelare cosa l’ha portato a distanziarsi dalla scena musicale per alcuni anni e di farsi seguire nel processo di creazione di questo nuovo progetto.

Intanto potete dare un ascolto a “Yummy”, il nuovo singolo di Justin Bieber. Fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Yummy di Justin Bieber

[Ritornello]

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Dillo e arrivo

Sì, tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Ogni notte, ogni giorno

Dillo e arrivo

Sì tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Al mattino o più tardi

Dillo e arrivo

[Verso 1]

Uno stallone in buona fede

Non c’è nessuna stabilità, no, tu resti in corsa

Non c’è nessuna parte, tu sei la numero uno

Già, ogni volta che vengo a fare un giro, tu l’hai fatto (Tu l’hai fatto)

[Pre-Ritornello]

50 e 50, amo il modo in cui lo dividi

Centinaia di racks, aiutami a spenderlo, tesoro

Accendi un fiammifero, movimentiamo le cose, tesoro

Quel jet set, guardiamo il tramonto in un certo senso, già, già

Giro gli occhi indietro, mi fai incurvare le dita, già, già

[Ritornello]

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Dillo e arrivo

Sì, tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Ogni notte, ogni giorno

Dillo e arrivo

Sì tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Al mattino o più tardi

Dillo e arrivo

[Verso 2]

Mi fronteggi, mi tieni in riga

Ho perso il controllo di me stesso, sono compromesso

Sei incriminante, nessuna maschera (Nessuna maschera)

E tu non sarai mai a corto di provviste

[Pre-Ritornello]

50 e 50, amo il modo in cui lo dividi

Centinaia di racks, aiutami a spenderlo, tesoro

Accendi un fiammifero, movimentiamo le cose, tesoro

Quel jet set, guardiamo il tramonto in un certo senso, già, già

Giro gli occhi indietro, mi fai incurvare le dita, già, già

[Ritornello]

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Dillo e arrivo

Sì, tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Ogni notte, ogni giorno

Dillo e arrivo

Sì tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Al mattino o più tardi

Dillo e arrivo

[Bridge]

Salgo sulla Lamborghini, sto arrivando

Indosso ciabatte Drew House e un sorriso sulla faccia

Sono euforico che tu sia la mia compagna

Tu hai quel buon-buon-buon-buon

Tu hai quel buon-buon-buon, wow

Woah-ooh

[Ritornello]

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Sì, tu hai quel buonissimo-uhmm

Quel buonissimo-uhmm, quel buonissimo-buonissimo

Dillo e arrivo

Sì, tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Ogni notte, ogni giorno

Dillo e arrivo

Sì tesoro, sì tesoro, sì tesoro

Al mattino o più tardi

Dillo e arrivo

Testo di Yummy di Justin Bieber

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way

[Verse 1]

Bonafide stallion

It ain’t no stable, no, you stay on the run

Ain’t on the side, you’re number one

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way

[Verse 2]

Standin’ up, keep me on the rise

Lost control of myself, I’m compromised

You’re incriminating, no disguise (No disguise)

And you ain’t never runnin’ low on supplies

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin’ on me)

Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way

[Bridge]

Hop in the Lambo’, I’m on my way

Drew House slippers on with a smile on my face

I’m elated that you are my lady

You got the yum, yum, yum, yum

You got the yum, yum-yum, woah

Woah-ooh

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way