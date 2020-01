Netflix ha annunciato che sta cercando personale per lavorare sulla sua nuova serie fantasy originale The Witcher.

Adattata dai romanzi più venduti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, la serie TV The Witcher segue le gesta eroiche del personaggio Geralt of Rivia (interpretato da Henry Cavill), un cacciatore di mostri solitario che uccide bestie spaventose per soldi. I libri sono diventati dei videogiochi di successo e come sappiamo bene, serie tv.

I fan dello show ora hanno l’opportunità di candidarsi per un lavoro sul set. Cosa dovranno fare? L’occupazione si chiama: “Associate Witcher, Security“.

L’annuncio di lavoro dice:

“Sei un lupo solitario con una forte motivazione e sei orientato ai risultati? Hai una passione per la risoluzione dei problemi complessi e l’uccisione di mostri (letteralmente e figurativamente)? Il rumore di una spada d’argento su bestie magiche ti eccita? Se è così, continua a leggere l’entusiasmante opportunità di lavoro offerta da Netflix! ”

Netflix dice che il candidato sarà “uno dei tanti witcher responsabili della rimozione di tutti i mostri, bestie, demoni, ladri e altro ancora e che avrà il proprio equipaggiamento! Un cavallo, due spade e una varietà di pozioni saranno un must, mentre si raccomandano armature, catene e altri strumenti ideali per la sopravvivenza.”

Il candidato perfetto dovrà “essere in possesso di un diploma di quattro anni presso una scuola Witcher accreditata o avere un’esperienza di vita equivalente” e “essere in grado di sollevare ripetutamente diverse centinaia di sterline”.

Deve anche “avere un’innata comprensione del male minore e del bene superiore”, tra le altre cose.

Pensi di avere ciò che serve? Scopri di più sul ruolo e su come candidarti nella pagina delle offerte di lavoro di Netflix.

Questa serie tv è piaciuta un sacco, pensa che un fan ha detto che fa sembrare Il Trono di Spade come uno show in cui “degli ubriachi combattono l’uno contro l’altro.”

Una seconda stagione di The Witcher è stata già confermata e, parlando con Digital Spy, lo showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha dato qualche anticipazione sulle nuove puntate.