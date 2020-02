Il 2020 si prospetta un anno di importanti traguardi per la bellissima attrice: scopriamoli insieme

Non solo stupenda, ma anche una donna di incredibile forza e talento. Parliamo di Scarlett Johansson, che quest’anno si prepara a raggiungere una serie di innumerevoli traguardi – traguardi che qualcuno non riuscirebbe a raggiungere in una vita intera. Lei li ha raggiunti – o sta per raggiungerli – in un anno, quello attuale, il 2020, che si prospetta pieno di emozioni e momenti indimenticabili per l’attrice.

Innanzitutto, Scarlett è ufficialmente entrata nella storia per essere una delle poche attrici ad aver ottenuto due nomination agli Oscar nello stesso anno. Questo di per sé rappresenta già un traguardo importantissimo: sapremo però solo domenica 9 febbraio 2020, durante la fatidica e attesissima “Notte degli Oscar” (noi il giorno dopo, per via del fuso orario) se effettivamente sarà lei a portarsi a casa una delle tanto ambite statuette. Ciò che più di tutto ci fa sorridere è che prima di quest’anno la Johansson non aveva mai ricevuto una candidatura: la prima volta che è arrivata, ne ha ricevute ben due. E brava Scarlett!

La prima candidatura arriva come miglior attrice protagonista per il film drammatico disponibile su Netflix Storia di un Matrimonio, in cui interpreta una donna che attraversa un travagliato divorzio, con un miscuglio di ironia, tristezza e passione, tipici del suo modo di recitare. Ad accompagnarla, anche nel traguardo (visto che anche lui è nominato come miglior attore protagonista) Adam Driver. Una storia dal sapore dolce-amaro che vi lascerà gli occhi lucidi e il cuore pesante, anche se ricco di consapevolezze.

I tre protagonisti del film “Storia di un matrimonio”. Sia Adam Driver che Scarlett Johannson sono candidati all’Oscar come miglior attori per l’interpretazione in questo film

La seconda arriva per il film Jojo Rabbit, questa volta come miglior attrice non protagonista. Un film completamente diverso dal precedente, una commedia dal risvolto drammatico e lo spiccato humor nero ambientata nella Germania nazista, in cui Scarlett si distingue per interpretare la madre del protagonista.

Scarlett in una scena del film “Jojo Rabbit”, in cui interpreta Rosie Betzler, madre del protagonista

Ma è solo l’inizio: la nostra Scarlett non ha finito di certo di stupirci, a livello professionale, per quest’anno. Il 29 aprile è infatti atteso al cinema il nuovo film Marvel a lei completamente dedicato, Black Widow, la famosa Vedova Nera che l’attrice ha interpretato da quel “lontano” 2012 collaborando con gli altri supereroi. Ma ora non dovrà più condividere lo spazio con nessuno. Diretto da Cate Shortland, Scarlett tornerà ad interpretare la “sua” Natasha Romanoff in un film che, per chi ha visto in particolare Avengers:Endgame, si prospetta molto interessante.

Se non lo hai ancora fatto, guarda qui l’entusiasmante trailer di Black Widow!

E avete già avuto modo di vedere il nuovo spot pubblicitario, rilasciato in occasione del Super Bowl?

Le soddisfazioni in questo 2020 non arriveranno solo a livello professionale per la bella attrice: la aspetta anche un grandissimo traguardo a livello personale, e cioè il matrimonio con Colin Jost, comico del Saturday Night Live. Per Scarlett, questo rappresenterà il terzo matrimonio, dopo quello con l’attore Ryan Reynolds e il giornalista francese Romain Dauriac (con il quale ha avuto anche una figlia), quello che lei spera sarà quello “definitivo”, che la renderà felice e le permetterà di costruire la famiglia che ha sempre voluto.

«Mi sento in una situazione dove posso fare scelte più consapevoli. Ecco, sono più presente a me stessa di quanto non lo sia mai stata. L’idea di costruire una famiglia, di creare una famiglia, e averne una che funzioni, mi piace molto. Credo sarebbe meraviglioso. È una cosa che ho sempre voluto. È quello che volevo anche durante il matrimonio con il padre di mia figlia. Solo che non era la persona giusta. Ma a me quell’idea piace davvero».

Noi auguriamo questo ed altro alla bella Scarlett: che riesca a realizzare tutti i suoi progetti e realizzarne anche di nuovi, sempre più grandi.

E voi tifate per lei agli Oscar quest’anno? Pensate che meriti il premio per una delle sue interpretazioni – o magari per entrambe? Fatemi sapere nei commenti!