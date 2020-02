Justin Bieber si sta impegnando tanto nella promozione del suo nuovo singolo “Yummy”, che ha debuttato in cima alla Billboard Hot 100 qualche settimana fa.

Anche dopo il grande traguardo ha incoraggiato i fan ad ascoltare altre volte la canzone per mantenere salda la prima posizione. Tuttavia, la canzone ora si trova in 11° posizione e Justin ha usato una nuova carta per risalire di qualche posto. Sto parlando di un remix creato per Yummy insieme a Summer Walker. E la voce vellutata del cantante aggiunge un po’ di brio al brano. Ma è l’impressione dei fan che conta…

A te è piaciuta questa nuova versione? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti ricordo che il quinto album di Bieber uscirà a San Valentino e conterrà due collaborazioni interessanti: quella con Kehlani e una anche con Quavo.