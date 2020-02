Si è tenuta questa notte a Miami la finale del Super Bowl che rappresenta un momento molto atteso anche da coloro che non seguono il football e soprattutto dagli amanti della musica, che aspettano con trepidazione di scoprire cosa verrà creato durante l’intervallo.

Come da tradizione infatti artisti di fama mondiale salgono sul palco per intrattenere il pubblico durante la pausa della partita, con un esibizione della durata di 15 minuti circa.

Quest’anno il compito è toccato a due artiste che hanno voluto condividere questo momento con un mix perfetto delle loro hit. Parliamo di Shakira e Jennifer Lopez che hanno dato vita a uno spettacolo meraviglioso.

Ad aprire le danze è stata Shakira che proprio nella giornata di ieri ha festeggiato il suo 43esimo compleanno. Il medley che la cantante ha deciso di realizzare ha compreso le sue iconiche “She-Wolf”, “Whenever, Wherever“, “Empire” “Hips Don’t Lie”, per poi accogliere sul palco il rapper Bad Bunny con il quale ha dato vita alle cover di “I Like It” –il brano di Cardi B– per poi danzare su alcuni versi di “Callaita”, brano del giovane.

La cantante è passata con nonchalance dallo suonare la chitarra, agli assoli di ballo, alla batteria, e per passare da un palco all’altro ha deciso di lasciarsi “trasportare” dalla folla regalando una scarica di energia al pubblico presente e a chiunque abbia avuto modo di godersi la sua esibizione.

A darle il cambio ci ha pensato Jennifer Lopez che ha avuto modo di mostrare il suo essere artista con la A maiuscola portando fieramente i suoi 50 anni sul palco.

Durante il suo medley abbiamo avuto modo di ascoltare “Jenny From the Block”, “On The Floor”, “Get Right” e “Waiting For Tonight” anticipata da una breve coreografia poledance, dove la cantante ha potuto mostare quanto imparato durante le riprese del suo ultimo film “Le Ragazze di Wall Street”.

Anche JLO ha avuto un ospite, si tratta di J Balvin con il quale ha dato vita a un mashup dei brani “Mi Gente” e “Love Don’t Cost a Thing”.

Un momento che ha attirato la particolare attenzione del pubblico è stato quello che ha visto protagonista la figlia della cantante, Emme, che insieme a un coro di bambini ha introdotto il brano della madre “Let’s Get Loud” seguito dalla cover di “Born in the USA” durante la quale la cantante è salita sul palco avvolta dalla bandiera portoricana in onore delle sue origini.

“Waka Waka” è stato il brano conclusivo, quando le due artiste hanno condiviso il palco dando vita a due coreografie che hanno rappresentato la ciliegina sulla torta di quello che è stato senza dubbio uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni.