In HP – più avanti vi spiegheremo il significato del titolo – il cantante colombiano Maluma ha deciso di sostenere una giusta causa.

Quando qualcuno ti spezza il cuore, puoi fare due cose. O piangi come un bambino rinchiuso nella tua stanza o indossi i tuoi vestiti migliori, ti metti in tiro e fai festa nei locali che conosci, così che tutti, compreso il tuo ex, vedano cosa si sono lasciati scappare.

In questo modo potrai essere il rimpianto di tutta la vita del tuo ex.

Questo è ciò che canta Maluma nel suo nuovo singolo “HP“, che sta per “hijo de puta” (“figlio di una buona donna in italiano”).

Il cantante colombiano sta mostrando il suo sostegno ad una bella ragazza che è stata recentemente vittima di crepacuore per via del comportamento idiota di un uomo. Maluma lo avverte che si pentirà di aver ferito il cuore di questa ragazza e gli dice che lei ha un piano per vendicarsi: l’umiliazione pubblica.

La canzone HP è piuttosto orecchiabile, scorre bene e sono sicuro che tutte le ragazze ameranno questo ruolo di protettore di Maluma nei testi di HP.

Il testo di HP di Maluma

Ella no esta buscando novio

Quiere salir a joder

Quiere olvidarse de ese bobo

Porque el cabrón le fue infiel

Le rompieron el corazón

Y no busca a nadie que se lo reponga

Solo quiere alguien que se lo ponga

Ella quiere un man que no la llame y que no joda

Pa’ remplazar al perro que no la valora

Quiere aprovechar que esta mas buena y mas de moda

Empezó a meterle a gym desde que quedo sola

Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano

Pero es ella misma queriendo salir del daño

Quiere salir, fumar, beber

Subir un video pa’ que lo vea el

Pa’ que se de cuenta de lo que perdió

Pa’ que el hijo de puta se sienta peor

Quiere salir, fumar, beber

Subir un video pa’ que lo vea el

Pa’ que se de cuenta de lo que perdió

Pa’ que el hijo de puta se sienta peor

Ella no esta buscando novio

Quiere salir a joder

Quiere olvidarse de ese bobo

Porque el cabrón le fue infiel

Y cuando se suelta

No existe una amiguita que la pare

No quiere un novio pa’ rendirle cuentas

No necesita ningún HP en el party

Que la pare

Y cuando se suelta

No existe una amiguita que la pare

No quiere un novio pa’ rendirle cuentas

No necesita ningún HP en el party

Que la pare

Quiere salir, fumar, beber

Subir un video pa’ que lo vea el

Pa’ que se de cuenta de lo que perdió

Pa’ que el hijo de puta se sienta peor

Quiere salir, fumar, beber

Subir un video pa’ que lo vea el

Pa’ que se de cuenta de lo que perdió

Pa’ que el hijo de puta se sienta peor

Ella no esta buscando novio

Quiere salir a joder

Quiere olvidarse de ese bobo

Porque el cabrón le fue infiel

Ella no esta buscando novio

Quiere salir a joder

Para olvidarte de ese bobo

Cuenta conmigo mujer.

Traduzione del testo di HP

Lei non sta cercando un fidanzato

Vuole solo uscire a far casino

E vuole dimenticare quello str*nzo

Perché quello stronzo l’ha tradita

Ha il cuore spezzato

E non vuole nessun altro

Vuole semplicemente qualcuno che catturi il suo cuore

Vuole un uomo che non faccia lo str*nzo

E prenda il posto di quel cane che non l’ha mai voluta bene

Vuole mostrare a tutti che è più bella e alla moda

Ha iniziato ad andare in palestra da quando è diventata single

Le invidiose dicono che è tutto merito del chirurgo

Ma è lei che sta cercando di uscire dal dolore

Vuole uscire, fumare, bere

Caricare un video in modo che lui possa vederlo

Per fargli capire ciò che ha perso

E far soffrire quel figlio di p*ttana

Vuole uscire, fumare, bere

Caricare un video in modo che lui possa vederlo

Per fargli capire ciò che ha perso

E far soffrire quel figlio di p*ttana

Lei non sta cercando un fidanzato

Vuole uscire a far casino

E dimenticare quello str*nzo

Perché quel bastardo l’ha tradita

E quando sarà libera

Non ci sarà nessuna ragazza che potrà fermarla

Vuole soltanto un ragazzo più maturo

Non ha bisogno di un HP (figlio di p*ttana)

Che la fermi

E quando sarà libera

Non ci sarà nessuna ragazza che potrà fermarla

Vuole soltanto un ragazzo più maturo

Non ha bisogno di un HP (figlio di p*ttana)

Che la fermi

Vuole uscire, fumare, bere

Caricare un video in modo che lui possa vederlo

Per fargli capire ciò che ha perso

E far soffrire quel figlio di p*ttana

Vuole uscire, fumare, bere

Caricare un video in modo che lui possa vederlo

Per fargli capire ciò che ha perso

E far soffrire quel figlio di p*ttana

Lei non sta cercando un fidanzato

Vuole uscire a far casino

E dimenticare quello str*nzo

Perché quel bastardo l’ha tradita

Lei non sta cercando un fidanzato

Vuole uscire a far casino e

Dimenticare quello str*nzo

Puoi contare su di me donna.