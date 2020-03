Ava Max deve molto alla Fiat o la Fiat deve molto ad Ava Max?

Bella domanda! Il video del singolo Torn di Ava, che sponsorizza la Fiat Panda e il marchio di moda Trussardi ha già ottenuto più di 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. Direi che è stata una bella pubblicità per la macchina della nostra penisola.

I responsabili del marketing Fiat non hanno scelto a caso. Dopotutto Ava Max aveva pubblicato il super singolo “So Am I“, mica noccioline. E dopo So Am I sono arrivati altri ottimi singoli come “Freaking Me Out” e “Blood, Sweat & Tears”. E con “Torn” Ava ha toccato vette musicali ancora più alte, ovviamente se parliamo di successi commerciali.

Ma di cosa parla Torn?

Prima di scrivere questo articolo ho ascoltato la canzone un sacco di volte. Torn parla di un conflitto interiore che la cantante sta attraversando. In altre parole, è incavolata nera con il suo partner. Prova allo stesso tempo dolore e piacere quando parla di lui.

Una delle cose che ama è l’intimità fisica. Hai capito la signorina Ava? Tra l’altro lei vorrebbe interrompere la relazione con questo tipo, ma alla fine continua a “strisciare” ai suoi piedi. Per usare altre parole, i sentimenti che prova per lui sono forti e quindi non riesce a lasciarlo. Beato te ragazzo.

Nonostante tutte le lamentele presenti nel testo, Torn è una canzone d’amore. Ad esempio, nel ponte, Ava dice che preferirebbe stare insieme a lui piuttosto che fare qualsiasi altra cosa. Io non sono un indovino ma se dovessi prevedere il futuro di questa relazione ti direi che Ava vivrà ancora per un po’ il suo malcontento ma non si staccherà da questo ragazzo.

“Mi porti via tutta la luce ma poi mi dai i fuochi d’artificio”, canta Ava in Torn.

“Penso di andarmene giorno e notte. Ma poi trovi sempre le parole giuste.”

L’amore e l’odio sono le due emozioni più forti che proviamo nelle relazioni, ha spiegato Ava in un comunicato stampa.

Il video musicale di Torn

La pop star ha eseguito un medley acustico sul tappeto rosso dei VMA il 26 agosto del 2019 e poco più tardi ha rilasciato il video musicale di Torn. Diretto da Joseph Kahn, il video strizza l’occhio alle coreografie di Lady Gaga. Dalle ambientazioni barocche alla coreografia incentrata sulla mano, l’influenza di Gaga è dappertutto. Non è necessariamente una brutta cosa. Se non altro, il video è un ritorno al passato in cui il pop regnava sovrano (e occorrevano grandi budget per creare clip spettacolari).

La trama del video? Bene, la bruna Ava sta davvero affrontando il suo uomo. Ed è estremamente incazzata. La nostra eroina ne ha abbastanza e sviluppa dei superpoteri in poco tempo. Ma quanto è figa ragazzi! Ah, hai riconosciuto piazza del Duomo a Milano? E’ una delle ambientazioni del video.

E tu che ne pensi di Torn?

Voglio conoscere la tua opinione su questa canzone nei commenti qui sotto. Ti lascio alla traduzione del testo.

La traduzione del testo di Torn

You, you take all of the li-li-light away

Tu, tu porti via tutta la luce

But, but then you give me fireworks

Ma, ma dopo mi dai i fuochi d’artificio

I, I think of leaving n-n-night and day

Io, io penso di andarmene giorno e notte

But, but then you always find the words

Ma, ma dopo tu trovi sempre le parole giuste

You’re contagious, baby

Sei contagioso, tesoro

Love when you love me, hate me

Amo quando mi ami, mi odi

The way you rock, ro-rock, rock my body lately

Il modo in cui fai dondolare, dondolare il mio corpo negli ultimi tempi



You set the rain on fire

Tu incendi la pioggia

I wish the lows were higher

Vorrei che i bassi fossero più alti

Wish I could stop, stop, stop to save me

Vorrei poter smettere, smettere, smettere per salvarmi

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door (oh no)

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

I can’t get enough, can’t take anymore (oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportarlo più (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

You dry my tears and make it pour

Tu asciughi le mie lacrime e le fai versare

You show me love and give me war

Mi mostri amore e mi dai guerra

I can’t get enough, can’t take anymore (oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportarlo più (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

I, I always wanna run, run, run away

Io, io, io voglio sempre scappare via

But, but then I crawl into your arms

Ma, ma dopo striscio fra le tue braccia

It-it’s like we’re starting drama every day

È come se iniziassimo un dramma ogni giorno

But, but you know that’s my favourite part

Ma, ma lo sai che è la mia parte preferita

You’re contagious, baby

Sei contagioso, piccolo

Love when you love me, hate me

Amo quando mi ami, mi odi

The way you rock, ro-rock, rock my body lately

Il modo in cui fai dondolare, dondolare il mio corpo ultimamente

You set the rain on fire, I wish the lows were higher

Incendi la pioggia, vorrei che i bassi fossero più alti

Wish I could stop, stop, stop to save me

Vorrei poter smettere, smettere, smettere per salvarmi

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door (oh no)

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

I can’t get enough, can’t take anymore (oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportarlo più (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

You dry my tears and make it pour

Tu asciughi le mie lacrime e le fai versare

You show me love and give me war

Mi mostri amore e mi dai guerra

I can’t get enough, can’t take anymore (oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportarlo più (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

Torn, torn, baby I’m torn, torn

Indecisa, indecisa, tesoro, sono indecisa, indecisa

Torn, torn, baby I’m torn, torn

Indecisa, indecisa, tesoro, sono indecisa, indecisa

Torn from the pages out of our book

Indecisa dalle pagine del nostro libro

A beautiful tragedy

Una bellissima tragedia

I’m torn in between heaven and hell

Sono indecisa fra paradiso e inferno

‘Cause baby when I’m with you

Perché tesoro quando sono con te

I just don’t know where I’d rather be

Semplicemente non so dove preferirei essere

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door (oh no)

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta (oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa

I can’t get enough, can’t take anymore (oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportarlo più (oh no)

Right now, baby, I’m torn (torn)

Proprio ora, tesoro, sono indecisa (Indecisa)

You dry my tears and make it pour

Tu asciughi le mie lacrime e le fai versare

You show me love and give me war

Mi mostri amore e mi dai guerra

I can’t get enough, can’t take anymore (oh, oh no)

Non posso averne abbastanza, non posso sopportare più (Oh, oh no)

Right now, baby, I’m torn

Proprio ora, tesoro, sono indecisa