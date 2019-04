Sono stati annunciati i nomi per la nuova edizione del festival internazionale musicale a Taranto: il Medimex

Ci siamo! L’attesa è terminata. L’edizione 2019 del Medimex, il festival musicale che avrà luogo a Taranto anche quest’anno, porterà tanti ospiti di fama internazionale. Abbiamo già anticipato la presenza di Patti Smith sul palco tarantino, e a quanto pare ci saranno anche altre star che non lasceranno indifferenti i fan e i lettori.

Il Medimex, International Festival & Music Conference organizzato da Puglia Sounds, quest’anno avrà un fitto programma a partire dal 5 al 9 giugno.

Il 7 giugno saliranno sul palco di Taranto gli Editors e i Cigarettes After Sex, l’8 giugno Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis e il 9 Patti Smith.

Headliners Medimex 2019 – Taranto

Il Lungomare Vittorio Emanuele III ospiterà di nuovo tanta buona musica e quest’anno si celebrerà il cinquantennale di Woodstock, accompagnato da una mostra sul leggendario concerto del 1969. Inoltre ci saranno incontri con gli artisti, attività di formazione, cinema e tanti concerti per la città.

Si terranno concerti anche alla Villa Peripato, oltre che sul palco principale alla rotonda del lungomare.

Headliners del Medimex 2019

Il gruppo britannico Editors e gli americani Cigarettes After Sex daranno il via alle serate di musica della nuova edizione del Medimex.

Gli Editors hanno di recente rilasciato il loro nuovo singolo Barricades, tratto dall’album The Blanck Mass Sessions, che sarà disponibile a partire dal prossimo 3 maggio.

I Cigarette After Sex sono tornati con le loro dolci ballate alla fine dello scorso anno con l’ambient pop Neon Moon.

Per quanto riguarda l’ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher, continua la sua carriera da solista. A lavoro per il suo secondo album, ricordiamo il suo ultimo album As You Were.

Un mix interessante la lista delle star internazionali al Medimex di Taranto, un’edizione speciale e piena di celebrazioni importanti, da non perdere.