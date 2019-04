Stanchi dei soliti supereroi? Una nuova avventura targata DC per il fumetto del supereroe Shazam e il suo adattamento cinematografico arriva al cinema.

Il cast del film è formato da Zachary Levi (conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva Chuck), Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans e Djimon Hounsou.

Diretto da David Sandberg, Shazam è il ragazzo che acquista dei poteri e da quattordicenne diventa un giovane adulto. Ecco il trailer del film, che sarà nelle sale cinematografiche a partire da oggi (3 aprile).

Distribuito da Warner Bros. Italia, Shazam prende ispirazione dal fumetto creato nel 1939 da Bill Parker e C.C. Beck.

La particolarità del film è quella dell’equilibrio tra il dark e l’humor, una sorta di bilancia emotiva atta a raccogliere gli aspetti più divertenti e più empatici della storia, a differenza degli altri film sui supereroi, di cui si fa anche riferimento in Shazam.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).