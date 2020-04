Il 16 Marzo scorso Achille Lauro annunciò sul suo profilo Instagram di aver scritto una nuova canzone, una lettera d’amore dedicata a una ragazza: “L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più”, queste le sue parole.

E ora abbiamo la possibilità di ascoltarla, “16 Marzo” è infatti attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Achille Lauro copertina 16 Marzo

Si tratta del primo brano pubblicato come direttore della Elektra Records, della famiglia della casa discografica Warner Music Italy. Nelle scorse settimane sono stati resi pubblici alcuni problemi legali nati dal contratto che legava il cantante alla Sony Music, con la quale alla fine è stato possibile giungere a un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti.

Dopo il successo ottenuto con il singolo “Me Ne Frego” con il quale si è reso protagonista della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Achille torna con un brano melodico piuttosto malinconico, prodotto insieme a Matteo Ciceroni, in arte Gow Tribe, che risulta come collaboratore ufficiale del singolo.

“Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando” Estratto dal testo di 16 Marzo di Achille Lauro

Una dedica a una ragazza misteriosa con il quale sembra esistere un rapporto conflittuale e la quale sembra scegliere, molto spesso, qualcun altro.

Achille ha dichiarato di aver trovato finalmente la sua essenza artistica: “Il me che ho sempre cercato, mai come questa volta sento la musica così mia”.“16 Marzo” si distacca dal brano presentato al Festival ma rappresenta ugualmente una delle numerose facce della sua creatività. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di 16 Marzo di Achille Lauro

[Verso 1]

Te nei vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito già te ne stai andando

Dici: “Tanto ormai per te non piango più, fallo te”



[Pre-Ritornello]

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono e non si può

[Verso 2]

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro, uguale a me

[Pre-Ritornello]

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

[Ritornello]

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh oh oh oh oh oh

Il 16 marzo

Oh, oh oh oh oh oh oh

Il 16 marzo



[Verso 3]

Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia

Un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più, come me

[Pre-Ritornello]

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

[Ritornello]

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh oh oh oh oh oh

Il 16 marzo

Oh, oh oh oh oh oh oh

Il 16 marzo