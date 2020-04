Il 22 Aprile sulla piattaforma di Netflix uscirà il film d’animazione “La famiglia Willoughby”, la cui storia è stata tratta dall’omonimo libro per bambini di Lois Lowry. Tra i doppiatori troviamo anche la giovane Alessia Cara, protagonista anche della colonna sonora.

La storia narrerà le vicende di alcuni fratelli che, riuscendo ad allontanare con una scusa i genitori disattenti -mandandoli in vacaza- cercheranno di far fronte alle difficoltà che si verranno a creare quando le autorità scopriranno che dei bambini sono stati lasciati incustoditi. A farli da guida arriverà la nonna.

Un film che si baserà sul legame della famiglia e al quale la cantante Alessia Cara ha preso parte come doppiatrice, dando voce al personaggio della giovane Jane, appassionata di musica.

Il singolo di lancio della colonna sonora è cantanto proprio da lei, si intitola “I Choose” ed è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Il testo si ricollega alla storia narrata e fa riferimento proprio ai quei rapporti familiare che nonostante vengano imposti, spesso possono anche essere scelti.

“Attraverso gli alti e bassi, starò al tuo fianco

Non c’è bisogno di dire addio, ora sto vedendo la luce

Quando il cielo diventa grigio e non c’è più nulla da dire

Alla fine della giornata, scelgo te” Estratto dal testo di I Choose di Alessia Cara

La giovane ha annunciato con entusiasmo la sua partecipazione al film, affermando come non vada l’ora che il pubblico conosca questa “tenera, strana piccola famiglia”.

In attesa della sua uscita ecco il trailer ufficiale di “La famiglia Willoughby”.

Traduzione del testo di I Choose di Alessia Cara

[Verso 1]

Per tutta la mia vita ho pensato di aver ragione

A cercare qualcosa di nuovo

Bloccata nei miei modi come ai vecchi tempi

Ma tutte le strade mi hanno portata a te

[Pre-Ritornello]

Il luogo in cui vivi non lo rende una casa

Ma sentirsi solitari non significa essere soli

Le persone nella vita, arriveranno e se ne andranno

Ma se potessi scegliere, so dove sarei

[Ritornello]

Attraverso gli alti e bassi, starò al tuo fianco

Non c’è bisogno di dire addio, ora sto vedendo la luce

Quando il cielo diventa grigio e non c’è più nulla da dire

Alla fine della giornata, scelgo te

[Verso 2]

Ora ho trovato la forza di cambiare

E guarda la magia che ho trovato

Non importa il nome o da dove vieni

Perchè nessuno ha davvero tutto chiaro

[Pre-Ritornello]

Il luogo in cui vivi non lo rende una casa

Ma sentirsi solitari non significa essere soli

Ho finalmente trovato dove appartengo

E so che tu sarai lì con le braccia aperte



[Ritornello]

Attraverso gli alti e bassi, starò al tuo fianco

Non c’è bisogno di dire addio, ora sto vedendo la luce

Quando il cielo diventa grigio e non c’è più nulla da dire

Alla fine della giornata, scelgo te

Scelgo te

[Bridge]

Attraverso gli alti e bassi, starò al tuo fianco

Non c’è bisogno di dire addio, ora sto vedendo la luce



[Ritornello]

Attraverso gli alti e bassi, starò al tuo fianco

Non c’è bisogno di dire addio, ora sto vedendo la luce

Quando il cielo diventa grigio e non c’è più nulla da dire

Alla fine della giornata, scelgo te

Scelgo te

Testo di I Choose You di Alessia Cara

[Verse 1]

All of my life I thought I was right

Looking for something new

Stuck in my ways like old-fashioned days

But all the roads led me to you

[Pre-Chorus]

The house that you live in don’t make it a home

But feeling lonely don’t mean you’re alone

People in life, they will come and they’ll leave

But if I had a choice I know where I would be

[Chorus]

Through the lows and the highs, I will stay by your side

There’s no need for goodbyes, now I’m seeing the light

When the sky turns to grey and there’s nothing to say

At the end of the day, I choose you



[Verse 2]

Now I found the strength to make a change

And look at the magic I found

No matter the name or where you came from

‘Cause no one has much figured out

[Pre-Chorus]

The house that you live in don’t make it a home

But feeling lonely don’t mean you’re alone

I finally found where I feel I belong

And I know you’ll be there with wide open arms

[Chorus]

Through the lows and the highs, I will stay by your side

There’s no need for goodbyes, now I’m seeing the light

When the sky turns to grey and there’s nothing to say

At the end of the day, I choose you

I choose you

[Bridge]

Through the lows and the highs, I will stay by your side

There’s no need for goodbyes, now I’m seeing the light

[Chorus]

Through the lows and the highs, I will stay by your side

There’s no need for goodbyes, now I’m seeing the light

When the sky turns to grey and there’s nothing to say

At the end of the day, I choose you

I choose you

I choose you