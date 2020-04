La lista delle serie tv che verranno cancellate da Amazon Prime Video

Non è la prima volta che una piattaforma di streaming fa pulizia di serie tv delle quali ha, per un periodo, acquistato i diritti, ma che non intende più mantenere. Nei mesi scorsi la stessa cosa è accaduta per Netflix; oggi purtroppo tocca ad Amazon Prime Video, che vede quindi sparire dal proprio catalogo diverse serie tv, alcune molto famose, altre meno.

La maggior parte delle cancellazioni avverrà il 7 aprile, quindi avrete modo di vedere ancora in catalogo alcune serie tv fino al giorno 6 di questo mese. Ma quali sono i prodotti che non potremo vedere più tra qualche giorno? Vediamolo nel dettaglio.

Le serie tv cancellate da Amazon Prime Video

Desperate Housewives

La prima serie che non troverete più sulla piattaforma di Amazon Video è Desperate Housewives, una serie che ha fatto la storia dei telefilm. Nata nel 2004, si compone di ben 8 stagioni e racconta la storia di quattro casalinghe, che abitano nella città immaginaria di Wisteria Lane, alle prese con la loro vita quotidiana e da una serie di misteri che sconvolgono l’apparente tranquillità del posto.

Se hai voglia di dare un’ultima occhiata sulla piattaforma di Amazon alle casalinghe Susan, Lynette, Bree e Gabrielle, hai pochi giorni di tempo!

Grey’s Anatomy

Altra serie tv storica che molti di noi hanno visto e rivisto, ma che sta per essere cancellata alla piattaforma Amazon, è Grey’s Anatomy. Il medical drama più famoso della televisione con protagonista Meredith Grey, la tirocinante di chirurgia che entra a far parte del team medico del Seattle Grace Hospital, e la storia d’amore più invidiata, quella con l’affascinante neurochirurgo Derek Shepherd.

Se non vi siete mai cimentati nella missione, le 15 stagioni di cui si compone la serie, saranno disponibili ancora per 3 giorni. Qualcuno vuole provarci?

Criminal Minds

Altra serie che dobbiamo salutare è Criminal Minds, nata nel 2005 e giunta alla sua sedicesima stagione. La serie tv parla di un gruppo di criminologi dell’FBI intenti a studiare e creare il profilo psicologico di numerosi assassini seriali, così da poter capire e anticipare le mosse di uomini pericolosi per la società.

Su Amazon sono presenti, fino al 6 aprile 2020, ben 15 delle 16 stagioni della serie. Anche in questo caso, chi non ha ancora finito la visione, deve affrettarsi!

Black-ish e Grown-ish

Anche due brillanti comedy abbandoneranno presto la piattaforma di Amazon, si tratta di Black-ish e Grown-ish, la prima serie madre della seconda che è invece uno spin-off.

Black-ish, sebbene meno conosciuta delle serie citate prima, è un prodotto che merita davvero molto. Pensate che, da quando è nata nel 2014 ha ricevuto ben 28 premi di critica e pubblico. La serie è composta da 5 stagioni. Per quanto riguarda il suo spin-off, su Amazon è presente solo la prima delle 3 stagioni totali, ma anche questa sparirà tra pochi giorni.

Quantico

Prepariamoci a salutare anche Quantico, una serie tv che, dopo una prima stagione di grande successo, ha visto man mano calare l’accoglienza, così da fermarsi alla terza stagione per sempre. Ad ogni modo, Amazon Prime Video l’ha tenuta in catalogo per molto tempo, ma ora verrà cancellata e non sarà più possibile rivederla sulla piattaforma.

Se hai voglia di recuperarla in tempi lampo, la storia racconta di un gruppo di reclute dell’FBI che inizia la propria formazione presso la base di Quantico, e nessuno può immaginare che tra loro qualcuno sta progettando il più grande attentato della storia.

The Whispers

Una serie mistery e inquietante, una sola stagione per 13 episodi; si tratta di The Whispers, la storia di una forza sconosciuta chiamata Drill che arriva sulla Terra per fare esperimenti con i banbini, con i quali comunica telepaticamente, riuscendo a manovrarli e piegarli alla sua inquietante volonta.

Anche per The Whispers la disponibilità su Amazon Prime Video è solo fino al 6 aprile.

Code Balck

Una serie poco conosciuta qui in Italia ma che ha avuto molti consensi negli Stati Uniti. Code Black è un medical ambientato in un affollatissimo ospedale di Los Angeles, il Angels Memorial Hospital e racconta del lavoro di quei medici che, durante il code black (letteralmente “codice nero”) ricevono più pazienti di quelli che potrebbero curare.

La serie è composta da 3 stagioni che tra non molto non saranno più visibili sulla piattaforma video di Amazon.

Scandal

Altra serie che noi abbonati a Prime dobbiamo salutare è Scandal, e con essa la famosa protagonista della trama, Olivia Pope, donna di grande determinazione che, insieme al suo staff ci ha regalato una piacevole storia di genere drammatico e politico.

Anche Scandal. come le precedenti serie citate, sarà disponibile solo fino al 6 aprile. Dopo questa data dovremo procurarcela altrove!

The Catch

Ultima delle serie che verrà cancellata da Amazon Prime il 7 aprile è The Catch, la storia della bella e brillante investigatrice privata Alice Vaughan. La serie è composta da due stagioni di 10 puntate ognuna. Per chi volesse tentare l’impresa, ci sono poco più di un paio di giorni per poterla vedere su Amazon.

The Path

Qualche giorno in più in catalogo, rispetto alle serie precedenti, ci sarà per The Path, la serie tv che ha tra i protagonisti anche Aaron Paul nei pani di Eddie Lane, un seguace di una setta d’invenzione chiamata Meyerismo. Una storia particolare, che potrete trovare, con tutte le sue 3 stagioni sulla piattaforma di Amazon fino al 12 aprile. Dal giorno successivo, il 13, non sarà più disponibile.

Cosa ne pensate di queste cancellazioni? Vi dispiace per qualche serie in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.