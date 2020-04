I CNCO e Natti Natasha ci vogliono regalare un weekend movimentato. Oggi (3 aprile 2020), la band e la cantante hanno pubblicato un singolo dal titolo “Honey Boo“.

Considerando chi sono gli attori in causa appare facile diagnosticare che questo brano sarà un successo nelle radio latine e forse anche in Italia. Per promuovere la canzone al massimo hanno rilasciato anche un video musicale lo stesso giorno del rilascio del singolo. Diretto da Joaquín Cambre, il video offre a tutti gli artisti la possibilità di mostrare le loro abilità di danza e alcuni look molto chic. A quanto pare, c’è già una challenge dance “Honey Boo” su TikTok. Il singolo è stato abbastanza veloce a conquistare la piattaforma! Chissà chi la spunterà su TikTok tra Honey Boo e Toosie Slide di Drake, il cui video è uscito proprio oggi.

CNCO e Natti Natasha nella foto per il singolo Honey Boo

Honey Boo si porta dietro un 2019 particolarmente attivo per la boy band latina. Durante l’anno passato hanno pubblicato il loro album Que Quiénes Somos. Nel frattempo, Natti è stata altrettanto impegnata con l’uscita del suo album di debutto e diverse collaborazioni. Qualche esempio? Runaway con i Jonas Brothers, Daddy Yankee e Sebastián Yatra.

Questo nuovo singolo dei CNCO è un segnale che un nuovo progetto è in dirittura d’arrivo? Dovremo aspettare e vedere, ma la prospettiva di un altro EP o album è sicuramente eccitante. Guarda il video di “Honey Boo” qui sopra e facci sapere cosa ne pensi. Ti lasciamo al testo in lingua originale del singolo.

Il testo di Honey Boo

[Letra de “Honey Boo”]

[Intro: Richard & Zabdiel, Natti Natasha]

(Honey, honey)

Pelo negro

Su boca que combina con mi beso

Puedo imaginarme cómo sabe hacerlo

Tan solo viendo (Tan solo viendo)

Cómo posa

Ya empecé a sentir las mariposa’

Roza mi cuerpo cuando baila y se le nota

Ay, que en la cama e’ otra cosa

[Pre-Ritornello: Joel]

Siempre lista pa’l flash, a superstar

Ella está bendita entre todas las demás (Yeih)

Inspira maldad, de eso yo quiero probar

Baby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar

[Ritornello: CNCO]

Honey boo

Nadie tiene más sex appeal que tú

Y por donde pasas eres el boom

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero (Eh, eh)

Honey boo (Honey, honey)

Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)

Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

[Verso 1: Natti Natasha]

Pose, pose toda’ las posiciones (Yah)

Domino cuando estoy contigo como se supone (Mmm-mmm)

Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opcione’ (Mm-hm)

Pa’ complacerte nunca te vo’a poner condicione’ (Oh, no)

Honey boo, soy tu dulce como Bubbaloo

Aduéñate de mí a la mala, esa e’ la actitu’

Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood (ah)

Y yo no quiero que acabe

So, dime qué opinas tú, bebé (No, no)

[Verso 2: Richard & Erick]

Todos te quieren probar

Pero aquí no hay pa’ los demás (Oh-oh)

Mami, tú eres el menú especial

De esta vaina nos vamo’ a escapar

Y nos ponemo’ loco’ como te gusta a ti (Loco, loco)

Y con una bomba de humo nos fugamo’ de aquí (Fugamo’ de aquí)

Y así agarramo’ vuelo (Vuelo)

Que a todo’ le den celo’ (Celo’)

Honey, de tu lista yo soy el primero

[Ritornello: CNCO & Natti Natasha, Ambos]

Honey boo

Siempre sobresalgo en la multitud (Ey; okey)

Y cuando yo paso, yo soy el boom (Tú eres el boom)

Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero (Bebé)

Honey boo (Honey, honey)

Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)

Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero, ey

[Ponte: CNCO & Natti Natasha]

Oh-oh, oh-oh

Honey, honey

Honey, honey

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

[Pre-Ritornello: Natti Natasha & CNCO]

Siempre lista pa’l flash (Eh) a superstar (¡Wuh!)

Con cara de santa que te suele engañar (Yah)

Inspira maldadh (Oh-ohh), de eso yo quiero probar

Baby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar (Oh, yeah)

[Ritornello: CNCO & Natti Natasha]

Honey boo

Nadie tiene más sex appeal que tú (Oh-oh)

Y por donde pasas eres el boom

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

Honey boo (Honey, honey)

Siempre sobresalgo en la multitud (En la multitud)

Y cuando yo paso, yo soy el boom (Boom, boom, boom)

Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero, uh

[Conclusione: CNCO & Natti Natasha]

(Honey, honey)

Eh-eh, honey boo

(Honey, honey)

Honey boo

(Honey, honey; uh)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

¿Qué quiene’ somo’?

CNCO, bebé

Na-Na-Natti Natt

A to’a la’ honey boo’ (Boom, boom, boom)

CNCO (Bebé)