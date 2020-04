Sei anni dopo l’uscita del suo primo cortometraggio horror il regista di Lights Out – Terrore nel buio, David F Sandberg, ha pubblicato un altro cortometraggio horror, girato a casa sua durante la quarantena.

Sandberg, che recentemente ha diretto il deludente Shazam di DC, ha consegnato la sua ultima terrificante creatura horror su YouTube nella giornata di ieri (2 aprile).

Questo cortometraggio dal titolo Shadowed dura appena tre minuti ed è interpretato da sua moglie Lotta Losten, che non se la cava male come attrice. Infatti ha recitato anche in Lights Out. Shadowed gioca abilmente con gli effetti horror più comuni, tra cui l’oscurità, il silenzio assordante e improvvisi colpi di scena.

“Una specie di compagno per il nostro Lights Out”, scrive Sandberg nella descrizione, aggiungendo: “Guardalo al buio”.

Parlando di cose meno inquietanti, David F Sandberg ha recentemente offerto un aggiornamento su Shazam! 2, a conferma del fatto che, nonostante l’attuale situazione relativa alla pandemia di COVID-19, il follow-up non dovrebbe subire ritardi.

Sandberg ha spiegato: “Vedremo quando uscirà, perché dopotutto, inizieremo a girarlo quest’anno.”

“Sembra che ogni film venga posticipato, quindi vedremo cosa accadrà con Shazam!… Vedremo tra un paio di mesi come sarà la situazione, ok?”

Shazam! 2 dovrebbe uscire il 1 aprile 2022 negli Stati Uniti.