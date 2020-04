Nessuno poteva aspettarselo, Lindsay Lohan ha sorpreso tutti i suoi fan con un singolo inaspettato dal titolo Back To Me. Niente di particolarmente originale, bisogna ammetterlo, ma Back To Me è comunque un pezzo orecchiabile e accattivante, sicuramente piacevole e di compagnia in questo periodo di quarantena forzata.

La Lohan, diventata famosa grazie ai suoi ruoli nei film della Disney, aveva pubblicato musica per l’ultima volta ben 15 anni fa, con A Little More Personal (Raw) nel 2005, album dal quale sono stati estratti singoli di successo come Confession Of a Broken Heart o Rumors.

Ad ogni modo nessuno si aspettava questo suo improvviso ritorno sulle scene musicali, e la sorpresa ha colto nel segno.

Il significato di Back To Me di Lindsay Lohan

Come a rafforzare il ritorno improvviso, il testo Back To Me di Lindsay Lohan parla proprio del tornare in piedi dopo un periodo difficile, dopo errori e cadute, un inno a rimettersi e tornare a correre nella vita.

Come molti sapranno, la Lohan ha avuto diversi problemi con la legge in questi ultimi anni, e la canzone sembra voler parlare comunque un po’ della sua vita privata e del ritorno, più forte di prima, sulla scena musicale. Sicuramente è quello che tutti i suoi fan si augurano.

Come ha voluto spiegare la stessa Lindsay Lohan sul suo profilo Instagram ufficiale, Back To Me…

“…parla di riscoprire e accettare se stessi, spegnere il frastuono, andare avanti e lasciare andare il passato. Vivere il presente”



Per essere una canzone che arriva dopo 15 anni, la Lohan poteva sicuramente fare di più, spingendosi verso qualcosa di più originale, ma comunque credo che Back To Me sia una canzone niente male, che sentiremo spesso in radio.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento alla fine dell’articolo, dopo aver letto testo integrale della canzone e traduzione qui sotto!

Il testo di Back To Me

I used to blame me when shit got crazy (Hey)

I can’t think too much ’bout what they say (Yeah)

And now these Sundays got me feeling like Mondays (Hey)

I know I drink too much, but it’s okay

My life is full of ripped up pages

I’ve been weak, contagious

But I’m coming back, I’m coming back to me

Oh, but I know that everything changes

Hard things turn to basics

Now I’m coming back, I’m coming back to me

To me, yeah

To me, yeah, to me, yeah, to me, yeah

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

When life gets harder

And the mind gets darker (Hey)

Remind myself, never too late (Yeah)

‘Cause I know that I cut it too deep

And I know that I wanted to leave (Hey)

So easily, we just walk away

My life is full of ripped up pages

I’ve been weak, contagious

But I’m coming back, I’m coming back to me

Oh but I know that everything changes

Hard things turn to basics

Now I’m coming back, I’m coming back to me

To me, yeah

To me, yeah, to me, yeah, to me, yeah

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

(Hey) Now I’m coming back to me

I’ma do it right and let it go

Everything I can’t control

Shoulda done it long ago

Calling back to

I’ma do it right and let it go

Everything I can’t control

Shoulda done it long ago

To me, yeah (Hey)

To me, yeah (Hey)

To me, yeah (Hey)

To me, yeah

To me

(Hey) Now I’m coming back to me

To me

(Hey) Now I’m coming back to me

To me

(Hey) Now I’m coming back

Yeah, I’m coming back

Yeah, I’m coming back to me

To me

(Hey) Now I’m coming back to me

To me

(Hey) Now I’m coming back to me

To me

(Hey) Now I’m coming back

Yeah, I’m coming back

Yeah, I’m coming back to me

Traduzione

Mi sono sempre data la colpa quando le cose diventavano folli

non riesco a pensare a quello che dicono

e adesso queste domeniche mi fanno sentire come se fosse lunedì

so di bere troppo ma va bene

la mia vita è piena di pagine strappate

sono stata debole, contagiosa

ma sto tornando, sto tornando da me stessa

oh, ma adesso che tutto è diverso

le cose difficili ritornano normali

adesso torno, ritorno da me

da me

da me, si si, da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

quando la vita si fa complicata

e la mente s’incupisce

ricordo a me stessa che non è mai troppo tardi

perché so che che finirò per separare le cose

e so di voler andare via

così facilmente, andiamo via

la mia vita è piena di pagine strappate

sono stata debole, contagiosa

ma sto tornando, sto tornando da me stessa

oh, ma adesso che tutto è cambiato

le cose difficili ritornano normali

adesso torno, ritorno da me

da me

da me, si si, da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

farò il giusto e andrò via

tutto quello che non posso controllare

lo avrei dovuto fare tempo fa

richiamare indietro

lo farò nel modo giusto e lascerò andare

tutto quello che non posso controllare

avrei dovuto farlo tempo fa

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me