La Disney ha annunciato una serie di nuove date di rilascio per i film che sarebbero dovuti uscire nei prossimi mesi, nella speranza che il coronavirus si placherà in un futuro non così lontano.

La casa di Topolino è stata costretta a modificare sostanzialmente tutte le sue release quando i decreti dei governi di tutto il mondo hanno consigliato – giustamente – la popolazione a stare nelle proprie case.

Inizialmente, Mulan sarebbe dovuto uscire il 27 marzo 2020, ma ora la data di uscita è fissata per il 24 luglio 2020. Questa data posticiperà anche Jungle Cruise con Dwayne Johnson al 31 luglio 2021.

Indiana Jones 5 non uscirà più il 9 luglio 2021 ma il 29 luglio 2022.

Anche l’Universo cinematografico Marvel ha subito tante modifiche di release a causa della pandemia. La Vedova Nera uscirà il 6 novembre 2020.

Questo significa che The Eternals è stato rinviato al 12 Febbraio 2021. Anche gli altri titoli sono stati tutti posticipati: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 5 novembre 2021 e Thor: Love and Thunder vedrà le sale il 18 febbraio 2022.

Black Panther 2 dovrebbe uscire l’8 maggio 2022, ma Captain Marvel 2 non uscirà prima dell’8 luglio 2022 per fare spazio a Indiana Jones 5. Questo è tutto per la Marvel, accidenti!

Una sfortunata vittima in tutte queste commoventi date di uscita è il tanto atteso adattamento di Artemis Fowl di Sir Kenneth Branagh, che verrà rilasciato direttamente su Disney+ piuttosto che al cinema.

Altri film devono ancora aspettare per avere una data di uscita, tra cui lo spin-off di X-Men The New Mutants e il film horror Antlers.