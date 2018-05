Calvin Harris serve un cocktail a Dua Lipa nel video di One Kiss

Calvin Harris ha pubblicato il video musicale per la sua accattivante collaborazione con Dua Lipa dal titolo One Kiss.

Dopo solo un giorno la fine dell’esclusiva su Apple Music, Calvin Harris ha caricato il video musicale per la canzone One Kiss su YouTube.

La canzone, che sarà il primo singolo estratto dal sesto album in studio del DJ scozzese, ha conquistato la UK Singles Chart da quando è stata rilasciata. Quando è stato pubblicato questo post, il brano ha mantenuto la prima posizione, nonostante l’uscita di nuovi singoli interessanti, come quello di Ariana Grande.

Il video musicale di One Kiss mostra Dua Lipa mentre canta da una spiaggia e una piscina finta con diverse ballerine che ballano sullo sfondo. Calvin Harris farà la sua apparizione nel video come un cameriere che servirà il cocktail a Dua Lipa.

Non mi piace tantissimo la canzone ma sta avendo un successo discografico importante e, come si dice in questi casi, il cliente (pubblico) ha sempre ragione.

In questo articolo trovate il testo di One Kiss.