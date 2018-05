I Guns N’ Roses annunciano la versione deluxe di Appetite For Destruction

Anniversario dell’album Appetite For Destruction

I Guns N’ Roses annunciano il nuovo rilancio dell’album Appetite For Destruction in una versione deluxe. L’album del 1987 celabra il suo 31° anniversario alla fine di quest’anno e lo ricordiamo per i classici brani come Welcome to the jungle, It’s so easy, Paradise City, Sweet Child O’ mine.

Oltre alla pubblicazione del disco iconico, i fan pensano di avere notizie anche per quanto riguarda il tour mondiale. Si attenderanno conferme in merito durante la giornata di venerdì (4 Maggio). All’inizio di questa settimana, il gruppo ha lanciato un conto alla rovescia sul sito web ufficiale per venerdì a mezzanotte (negli Stati Uniti). Inoltre è stato rimosso un video da YouTube che pare rivelasse in anticipo il contenuto della nuova ristampa deluxe dell’album Appetite For Destruction.

E’ probabile che i Guns N’ Roses annuncino una reunion per il tour alla fine di questa settimana. Sono stati infatti notati a Londra dei cartelloni pubblicitari con su tutti e cinque i componenti originali del gruppo, ed una mappa che potrebbe indicare il prossimo tour mondiale.

La rivista on line Consequence of Sound ha rivelato il contenuto della versione deluxe dell’album, che conterrà 73 brani, di cui 49 inediti. Sarà una nuova versione di Appetite For Destruction, rimasterizzata direttamente dai nastri analogici originali, e presentata su due LP. Il cofanetto conterrà anche una stampa di Guns N’ Roses’ 1986 EP Live?! @ Like a Suicide’. Il secondo EP invece i contenuti speciali.

Inediti dell’album deluxe di Appetite For Destruction

Verranno presentate anche le registrazioni inedite delle sessioni Sound City del 1986, con altri due brani inediti realizzati con il produttore Mike Clink.

Ma le novità non sono finite qui. Oltre ad una lunga lista di brani, sia quelli conosciuti da tre decadi, che gli inediti, ci sarà una versione super deluxe con un libro di 96 pagine rilegato a mano, in cui vi sono le fotografie dell’archivio di Axl Rose, 12 nuove litografie illustrate che corrispondono ai singoli memorabili di Appetite For Destruction.

I Guns N’ Roses saranno al Download Festival, a fianco di Avenged Sevenfold e Ozzy Osbourne, a Donington Park da venerdì 8 a domenica 10 giugno.