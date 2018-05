Il nuovo album di Christina Aguilera è “Liberation”: data d’uscita e tracklist

Dopo sei anni è in arrivo un nuovo album di Christina Aguilera dal titolo “Liberation”. Ecco la data d’uscita, la cover e la tracklist dell’album

Un nuovo album per Christina Aguilera era ormai nell’aria da diverso tempo. Dopo ben sei anni dall’uscita dell’ultimo lavoro discografico della pop star, “Lotus” del 2012, è in arrivo “Liberation“.

Amazon ha accidentalmente pubblicato la pagina di pre-ordine dell’album, rivelando per pochi velocissimi minuti la cover, la data d’uscita e la tracklist del disco, che è atteso per il 15 giugno 2018 per la RCA Records.

La tracklist di “Liberation”

1. Liberation

2. Searching for Maria

3. Maria

4. Sick of Sittin’

5. Dreamers

6. Fall in Line feat. Demi Lovato

7. Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. Like I Do

9. Deserve

10. Twice

11. I Don’t Need It Anymore (Interlude)

12. Accelerate feat. Ty Dolla $ign and 2 Chainz

13. Pipe

14. Masochist

15. Unless It’s With You

Già da un primo sguardo è vediamo che nell’album ci sono importanti collaborazioni, che vanno da Demi Lovato, nel brano “Fall in Line”, Keida e Shendeea in “Right Moves” e così via.

Dopo tutti questi anni di stop ci aspettiamo davvero tanto dalla Aguilera. Speriamo che le nostre aspettative non vengano deluse.

Nella giornata di oggi è atteso il primo singolo estratto dall’album, quindi restate connessi con noi!