Shawn Mendes: “Youth” è la nuova canzone. Testo & Traduzione

Shawn Mendes ha rilasciato oggi una canzone nuova di zecca dal suo album omonimo in uscita, che arriverà nei negozi il 25 maggio.

“Youth”, è una collaborazione con la cantante R & B Khalid ed è il brano numero 11 del prossimo LP Shawn Mendes.

Il cantautore canadese ha recentemente rivelato: “Stavo girando per l’Europa quando sono successi gli eventi di Manchester e Londra, mi hanno travolto molto. Volevo scrivere qualcosa per la nostra generazione quando succedono queste cose, così ho scritto una canzone sulla nostra gioventù, un sentimento che non può essere portato via da noi”.

Testo “Youth” – Shawn Mendes

Here I am, stuck on this couch

Scrolling through my notes

Heart was broken, still not growing, nah

Waking up to headlines

Filled with devastation again

My heart is broken

But I keep going

Pain, but I won’t let it turn into hate

No, I won’t let it change me

Never losing sight of the one I keep inside

Now, I know it

Yeah, I know it

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

It’s hard to sleep at night

Knowing what’s outside

Feeling hopeless

I need focus

You hit me with words I never heard come out your mouth

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

Traduzione “Youth” – Shawn Mendes

Eccomi, bloccato su questo divano

Scorrendo tra le mie note

Il cuore era spezzato, ma non cresceva, nah

Svegliarsi ai titoli

Pieno di devastazione di nuovo

Il mio cuore è spezzato

Ma continuo ad andare

Dolore, ma non lascerò che si trasformi in odio

No, non lascerò che mi cambi

Non perderò mai di vista quello che tengo dentro

Ora lo so

Sì lo so

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

È difficile dormire la notte

Sapendo cosa c’è fuori

Sentirsi senza speranza

Ho bisogno di concentrazione

Mi hai colpito con parole che non ho mai sentito uscire dalla tua bocca

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza

Questa mia anima non si spezzerà mai

Finché mi sveglio oggi

Non puoi portare via la mia giovinezza

Non puoi portare via la mia giovinezza