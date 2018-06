Film in uscita al cinema (giugno 2018): i titoli da non perdere

Quali film sono attesi al cinema nel mese di giugno 2018? Ecco i titoli da non perdere con trama e cast

Sono tanti i film interessanti da non lasciarsi sfuggire al cinema per questo mese di giugno 2018. Nonostante non sia il periodo dell’anno più proficuo, ecco tutti i titoli da non perdere con trama e cast. Prendete carta e penna e programmate il vostro mese di grandi film!

Uscite al cinema del 7 giugno 2018

JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO

Il primo titolo da segnalare è di sicuro Jurassic World. Il nuovo capitolo della saga che vi porterà di nuovo in grandi avventure in compagnia dei dinosauri. Questa volta, i rettili preistorici che prendono vita, verranno sfruttati da alcune compagnie per gli usi più svariati; dagli zoo agli esperimenti e molto altro.

Il film è diretto da J.A. Bayona e vede nel cast i nomi di: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones e Ted Levine.

LA TERRA DELL’ABBASTANZA

La storia racconta di due amici, Mirko e Manolo che guidando in tarda serata per le strade di Roma, investono ed uccidono un uomo, boss della mala. L’azione li catapulterà in una serie di eventi e situazioni che mai avrebbero potuto immaginare. Un film drammatico diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo. Il cast è composto da: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, Luca Zingaretti, Demetra Bellina, Michela De Rossi, Giordano De Plano.

RESPIRI

Un thriller pieno di inquietudine che racconta di Francesco, ingegnere quarantenne che dopo una disgrazia si trasferisce con sua figlia in una vecchia villa sul lago. Nella dimora però, vi è una strana presenza, della quale si percepisce soltanto il suono del respiratore che la tiene in vita. Il film è diretto da Alfredo Fiorillo e vede nel cast i nomi di Alessio Boni, Pino Calabrese, Lidiya Liberman, Milena Vukotic, Eva Grimaldi, Eleonora Trevisani, Lino Capolicchio e Valentina Cenni.

Uscite al cinema del 14 giugno 2018

PITCH PERFECT 3

Tornano di nuovo le Bellas, con il terzo capitolo della saga. Nel capitolo 2 le avevamo lasciate dopo la vittoria ai campionati mondiali di canto a cappella. In questo nuovo capitolo, le ragazza hanno ormai finito il college e si ritrovano a dover fare i conti con il mondo del lavoro.

Il film è diretto da Trish Sie. Il cast: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee ed Ester Dean.

ULYSSES: A DARK ODYSSEY

Un film ambientato nel 2020 che ha come protagonista un militare di nome Ulysses che torna a casa portandosi dietro i ricordi e i segni di una sanguinosa guerra. Un’impostazione classica per una storia molto originale.

La regia del film è di Federico Alotto, mentre il cast è composto da: Andrea Zirio, Anamaria Marinca, Danny Glover, Udo Kier, Skin, Gianni Capaldi, Charlotte Kirk e Drew Kenney.

BLUE KIDS

La storia drammatica di un fratello e una sorella che sono legati da un rapporto morboso e asfissiante. I due, in gran conflitto con il padre, decidono di compiere qualcosa di folle per poter mettere le mani sull’eredità lasciata dalla madre defunta.

Il film è stato diretto da Andrea Tagliaferri e vede nel cast i nomi di: Fabrizio Falco, Matilde Gioli, Agnese Claisse, Giustiniano Alpi, Lorenzo Gioielli, Silvana Bosi, Beatrice Cevolani, Irene Splendorini.

Film in uscita il 21 giugno 2018

OBBLIGO O VERITA’

Un horror che racconta di una ragazza americana in vacanza in Messico che si trova coninvolta in uno strano rituale che risveglia pericolose entità. Il film è diretto da Jeff Wadlow e il cast è composto da Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Aurora Perrineau, e Sam Lerner.

L’AFFIDO – UNA STORIA VIOLENTA

La storia di una coppia di genitori separati e della dura lotta legata all’afido del loro unico figlio. Una storia molto intima che scava nei meandri del rapporto tra marito e moglie e ancor più in quello tra genitori e figli. Il film è stato diretto dal regista Xavier Legrand. Nel cast troviamo i nomi di: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaïeb e Sophie Pincemaille.

Film al cinema dal 27 giugno 2018

L’INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO

Uno dei titoli più attesi del mese, la storia di Aja, un ragazzo indiano che, dopo la morte di sua madre, si reca a Parigi alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Il padre è un prestigiatore parigino che si era recato in India per diventare fachiro e dove poi ha trovato l’amore. Un viaggio che è molto più della ricerca delle proprie origini.

Il film è diretto da Ken Scott. Il cast è composto da Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller, Abel Jafri e Sarah-Jeanne Labrosse.

HURRICANE – ALLERTA URAGANO

Un film d’azione che vi terrà con il fiato sospeso. La trama racconta di un team di hacker che, mentre infuria un terribile uragano, cerca d’infiltrarsi in una struttura militare segreta.

Il film è diretto da Rob Cohen e vede nel cast la presenza di: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew Cutler e Christian Contreras.

Film al cinema dal 28 giugno 2018

IL SCRIFICIO DEL CERVO SACRO

I protagonisti di questa inquietante storia sono un cardiologo di nome Steven, sposato e con figli, e un ragazzo di nome Martin. I due sono legati da uno strano e misterioso rapporto, apparentemente inspiegabile ma che poi viene a galla a poco a poco…

Il regista del film è Yorgos Lanthimos e il cast è composto da: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp e Denise Dal Vera.

PAPILLON

Il remake di un film del 1973 di genere biografico. La storia di Charrière, parigino che viene incarcerato come colpevole di omicidio in un carcere del sud Africa. Suo compagno di cella è un falsario con il quale comincia a pianificare una fuga.

Il film è diretto da Michael Noer. Il cast è composto da: Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Brian Vernel e Christopher Fairbank.