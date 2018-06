I titoli delle canzoni nuove migliori (Giugno 2018 – 1° Settimana)

La playlist dei nuovi brani più ascoltati della settimana

Questo periodo è stato segnato dall’uscita di tantissime novità musicali, nuove canzoni che probabilmente ascolteremo per tutta la stagione estiva. La settimana che chiude il mese di maggio 2018 porta un boom di new entry, per tutti i gusti musicali. Intanto sulle piattaforme digitali i migliori sono già ai primi posti della classifica di vendita e qui li abbiamo inclusi in una lista che comprende le nuove canzoni più belle della settimana.

Kanye West – Ghost Town

Il nuovo album di Kanye West, Ye, ha molto materiale interessante, e di sicuro questo album sembra davvero fatto su misura per lui. In Ghost Town, sia lui che il suo amico Kid Cudi hanno messo tutto ciò che riguarda la sua salute mentale e l’emotività.

“Ho cercato di farmi amare/ Ma tutto ciò che provo a tentare ti porta lontano da me”

Cantato da Cudi ma riferito a tutti.

The 1975 – Give Yourself A Try

Un riff di chitarra molto coinvolgente ed una personalità musicale senza mezze misure. Con un pezzo come Give Yourself A Try non si può fallire.

Idles – Colossus

Lo scorso anno hanno pubblicato il loro album di debutto, intitolato Brutalism, e da allora hanno avuto un forte impatto sul pubblico, soprattutto con i loro spettacoli dal vivo. Sono seguiti da fan molto attenti e lavorano per cause valide. L’album in fase di creazione è proprio Colossum. Il cantante Joe Talbot affronta la mascolinità tossica, riferendosi a Evel Knievel, Stone Cold Steve Austin e “il nostro salvatore” Gesù Cristo. Di sicuro un potente ritorno del gruppo di Bristol.

Bülow – Sad and Bored

Nuovo brano della pop star olandese, Sad and Bored racchiude quella sensazione di delusione e autocommiserazione, con un sottofondo che colpisce. Sostanzialmente racchiude questo significato: la realtà è ben diversa da quello che ci si aspettava.

Mallrat – Groceries

Groceries fa parte del nuovo EP, In The Sky, della cantante australiana. I suoi brani si alternano tra racconti di feste, amicizie strappalacrime e con l’ultimo singolo abbina giri per negozi e relazioni. “Gli darò del tempo, ma dovremmo esserci,” dice nel suo nuovo brano. Questa cantante riesce in ogni modo ad estrarre la bellezza da ogni situazione, per quanto semplice sia.

Charli XCX – 5 In The Morning

5 In The Morning è uscito mercoledì e ha già conquistato le vette delle classifiche. Charli XCX è a tutto gas con il suo stile pop rinnovato che piace tanto al pubblico.

Gorillaz – Humility

Sono tornati alla grande i Gorillaz con due album dopo sei anni di pausa totale. Lo scorso anno ci hanno fatto sentire Humanz e ora il nuovissimo The Now Now che uscirà a fine giugno. Il ritorno del gruppo è stato apprezzato anche per le varie collaborazioni.

Rex Orange County – You’ve Got A Friend In Me

Il musicista Alex O’Connor ha collaborato con il leggendario cantautore Randy Newman per questa interpretazione di un grande classico in chiave moderna, rendendola così bella. You’ve Got A Friend In Me è una simpatica ed emozionante canzone sull’amicizia vera e duratura.

J Hus – Scene

Il suo album di debutto Common Sense ha sottolineato il modo di rappare dell’artista londinese che qui si esalta.

Samm Henshaw – How Does It Feel

L’interrogativo sul tema dell’amore, l’evoluzione o la scomparsa dei sentimenti. Il cantante soul londinese si interroga su cosa significhi ora, nella società odierna, essere innamorati e provare qualcosa per una determinata partner.

Speriamo che abbiate gradito questa lista con le canzoni nuove dell’ultima settimana. Vi invitiamo anche a visitare la pagina canzoni del momento che racchiude tanti nuovi brani da ascoltare.