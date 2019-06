Volti vecchi ma anche nuovi quelli che rivediamo in questo trailer: tra i veterani, Itziar Ituño , nel ruolo di Raquel, Alba Flores in quello della simpatica Nairobi e Jaime Lorente in quello dal ladro dalla risata facile, Denver.

Ma il trailer ci dà un sacco di informazioni in più di cui prima non eravamo a conoscenza.

Lo avevamo già capito dall’ anteprima rilasciata da Netflix il 24 Maggio, in cui il Professore annunciava che avrebbe fatto le cose in grande insieme alla sua squadra di ladri.

